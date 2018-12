Una fake news sul ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La notizia, inventata, della morte del vicepresidente del Consiglio riportata da un sito che imita alcuni giornali ben più noti, con tanto di grafica quasi uguale. A commentare questa falsa notizia è lo stesso Matteo Salvini che su Facebook posta l’immagine del pezzo pubblicato il 28 dicembre su questo sito e scrive: “Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”. Il pezzo rilanciato da Salvini riporta una foto di un incidente tra due auto con, in alto, un piccolo riquadro in cui si vede il volto di Salvini.

Nel pezzo si parla di un frontale tra auto, nel quale sarebbe “morto sul colpo Matteo Salvini”. Si racconta poi cosa ha fatto nella sua carriera politica il leader della Lega, partendo dagli inizi da consigliere comunale a Milano, per arrivare all’Europarlamento, al Senato e alla vicepresidenza del Consiglio. Si descrive ancora nel dettaglio quando sarebbe avvenuto l’incidente che non c’è mai stato. Tra l’altro le informazioni fornite nel pezzo non coincidono affatto con quanto emerge nella foto usata per il pezzo (la foto è diurna, mentre l'incidente di cui si parla sarebbe avvenuto di notte ed era un frontale, a differenza di quanto si vede nell'immagine). Poi si torna a raccontare la vita del leader della Lega, con i suoi studi e i suoi lavori.

Sulla vicenda arriva anche il commento di alcuni esponenti della politica italiana, come Gianfranco Rotondi, presidente della federazione Dc e vicepresidente del gruppo di Forza Italia: “Condivido la lettura scaramantica di Salvini. La fake news della sua morte gli allunga la vita, ma si tratta di un episodio gravissimo. Salvini ha figli adolescenti come me e so cosa significa l’impatto di una notizia del genere su un bambino che ha il papà lontano. I responsabili vanno perseguiti senza sconti e colgo l’occasione per porre l’esigenza di una regolamentazione della rete. Piaccia o no, i nostri figli si formano sulla rete e non possiamo consentire che essa resti il pascolo della barbarie”.