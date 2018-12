Harry Towle, un signore di settantotto anni, per questo Natale aveva espresso il desiderio di cenare con la sua amata compagna, fare una passeggiata per Exeter, in Ontario, e ammirare le strade piene di decorazioni per le feste. E in quelle strade fermarsi ad ascoltare i canti natalizi "come quando era un bambino". Un desiderio, insomma, che in altri periodi della sua vita avrebbe potuto realizzare tranquillamente ma purtroppo l’anziano signore ha un cancro terminale ai polmoni. Una malattia che lo sta uccidendo e che sicuramente non gli consentirà di vivere un altro Natale. Quel che è certo, però, è che Harry adesso è vivo e la sua città ha voluto esaudire il suo desiderio natalizio e fargli trascorrere delle ore indimenticabili. Come? Malgrado un preavviso di poco più di 24 ore, quasi 300 persone tra cui tantissimi sconosciuti si sono riunite nel MacNaughton Park di Exeter per accogliere un incredulo Harry sulle note di Silent Night e Jingle Bells. La città ha insomma regalato al settantottenne, che non riusciva a credere ai suoi occhi, i canti natalizi che tanto desiderava.

L'anziano commosso per la sorpresa – A organizzare questa sorpresa per Harry è stata un’infermiera della struttura presso cui l’uomo sta ricevendo delle cure palliative. La donna, Margaret Sutherland, ha lanciato un appello sui social ed è riuscita a emozionare il paziente: “Abbiamo tirato insieme tutto in meno di 30 ore – ha detto – perché tutti volevano che l'ultimo Natale del signor Towle fosse assolutamente memorabile e a un certo punto si è messo pure a nevicare, rendendo la serata davvero magica”. “È stata un'autentica sorpresa – ha detto l’anziano commosso ai microfoni della CTV London – perché non ho mai avuto niente di simile in tutta la mia vita. Non me lo aspettavo e non riesco a esprimere a parole quello che sto provando, ma questo gesto significa davvero moltissimo per me e posso solo ringraziare tutti per essere venuti fin qui”.