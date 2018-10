“Al mondo c’è abbastanza cibo per tutti, ma ancora troppi bambini muoiono di fame”. La soluzione, allora, non può che essere la condivisione. Questo è il messaggio lanciato da Save the Children attraverso un video ideato in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione e per sostenere la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’: un progetto nato con l’obiettivo di salvare i bambini che nel mondo soffrono di malnutrizione, garantendo loro cibo, acqua e cure mediche. L’iniziativa di Save the Children viene quindi lanciata attraverso un filmato che ha come protagonisti 16 bambini di una scuola elementare: sono loro a far comprendere l’importanza della condivisione e come possa bastare un piccolo gesto da parte di ognuno di noi per contrastare la fame nel mondo.

Il video registra il pranzo di 16 bambini di una scuola elementare di Milano, tutti seduti intorno a un tavolo. Alcuni vengono serviti e nei loro piatti ci sono varie portate. Ma la grande maggioranza dei bambini rimane senza alcun piatto e quindi senza cibo. A questo punto si legge una scritta: “Al mondo c’è abbastanza cibo per tutti, ma ancora troppi bambini muoiono di fame”. Una frase che spiega la metafora utilizzata nel video per lanciare il messaggio della campagna di Save the Children. “Per aiutarli – si legge ancora – basta un piccolo gesto di ognuno di noi”.

La soluzione la trovano i bambini. Si guardano tra di loro, notano che molti sono senza cibo davanti. Così i pochi fortunati che hanno ricevuto porzioni abbandonanti iniziano a distribuire i loro piatti agli altri bambini, dividendo le portate con tutti gli altri che erano rimasti senza nulla davanti. Così, alla fine, tutti i bambini seduti a tavola hanno un piatto in cui mangiare. La campagna di Save the Children nasce da un dato: il problema della fame nel mondo affligge ancora un bambino su quattro. E cinque bambini ogni minuto perdono la vita per cause legate alla malnutrizione. Save the Children invita quindi a sostenere la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ attraverso il numero solidale 45533, attivo dal 15 ottobre al 14 novembre.