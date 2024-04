Tutti pazzi per Napoli: la città e la sua cultura stanno vivendo una nuova “primavera” La città partenopea è sempre stata amata in tutto il mondo per arte, cibo e paesaggi, ma è negli ultimi anni che la sua popolarità è salita davvero alle stelle. Tra caffè, canzoni in dialetto e una ritrovata voglia di rinascita, Napoli è pronta ad assaporare il gusto della ripartenza! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima che il termine “resilienza” diventasse di moda, Napoli già lo conosceva: la città partenopea e tutte le persone cresciute all'ombra del Vesuvio, possono vantare un vero talento per la rinascita. Sapersi mettere in gioco, crescere e migliorare nonostante le difficoltà è il leitmotiv di tutti i napoletani e non è un caso se la città negli ultimi anni stia vivendo una nuova “primavera”. Si tratta di una popolarità che in effetti non gli è mai mancata, ma che si è trasformata concretamente in un balzo in avanti in ogni settore: non solo calcio, musica e turismo, Napoli è a tutti gli effetti una città viva che guarda al futuro.

Tutti la amano, tutti vogliono visitarla: la città vanta degli scorci mozzafiato che sono sempre stati lì, ma che finalmente abbiamo visto immortalati anche in film e serie-tv. È a Napoli che vengono girate la maggior parte delle opere nostrane in onda sul grande e piccolo schermo, e così gli arrivi turistici quest'anno hanno segnato un +60% rispetto al 2023. Pizza e dialetto sono sbarcati perfino al Festival della canzone italiana, e anche gli influencer partenopei si fanno amare macinando milioni di views.

Ma chi è che non se lo aspettava? Napoli ha sempre occupato un posto speciale nel cuore degli italiani, basti pensare al rito del caffè che è diventato il simbolo di un momento di relax, gioia e condivisione nelle giornate di tutti… al di là dei confini. E a celebrare questo nuovo inizio non poteva non pensarci Lavazza, insieme all'intensità e alla cremosità di Crema e Gusto. Il prossimo 6 aprile a FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ci sarà l’evento “Il Gusto della ripartenza” che avrà al centro la napoletanità e l'esaltazione del caffè come emblema di tradizione e innovazione. Qui, gli ospiti avranno la possibilità di vivere esperienze emozionanti e coinvolgenti.

Leggi anche Un momento di gusto intenso ogni giorno

L’evento inizierà alle 11 insieme a Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori e idolo di tanti giovani partenopei, con cui si avrà l’opportunità di parlare di rinascita insieme ai conduttori di Radio Kiss Kiss, Ciro e Alfio. Inoltre il pubblico potrà interagire con l’attore. Nel pomeriggio verrà allestita una grande tavola tra “casa e performance artistica”: l'artista Giotto Calendoli realizzerà una live exhibition, una tavola imbandita personalizzata con messaggi dedicati alla rinascita e alla ripartenza. In orario aperitivo alcuni fan potranno incontrare dal vivo il rapper Luchè.

Durante tutto l'evento ci sarà spazio non solo per degustare un buon espresso Lavazza, ma anche per tante altre attività, tra arte e spettacolo, per divertirsi e celebrare insieme i valori della ripartenza. Il tutto condito dal classico spirito di gioia e convivialità che ben rappresenta tutta Napoli!

Si potrà riservare la partecipazione all’evento attraverso questa piattaforma oppure recarsi all'ingresso a partire dal mattino per partecipare alle attività previste in giornata.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.