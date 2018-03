A due giorni dal voto, il deputato pentastellato e non ricandidato, Alessandro Di Battista, ha diffuso un lungo messaggio d'addio su Facebook. Con la proclamazione degli eletti della nuova legislatura, Di Battista tornerà ufficialmente a essere un militante del Movimento 5 Stelle e non più un parlamentare. "Ho voglia di dirvi alcune cose e ve le dico con il cuore. Ho dato il massimo, per carità, si può e si deve sempre migliorare nella vita ma, per lo meno fisicamente, non potevo fare di più. Ho girato tutta l'Italia, ho fatto 42 comizi e percorso quasi 8000 km in camper. Mi ha accompagnato la mia famiglia e questo è stato il regalo più grande. Non è stato facile, Andrea è ancora piccolo, ha solo 5 mesi, ma volevo che ci fosse. Ad ogni tappa ho fatto sempre la stessa cosa: prima di scendere dal camper e salire sui palchi gli davo un bacino, poi, finito il comizio, tornavo dicendogli che avevo fatto il mio dovere. Questo è stato il mio ultimo tour da parlamentare ma non smetterò mai di fare politica e ancor meno di sostenere il Movimento, la mia seconda pelle. Tuttavia adesso voglio riprendermi la mia libertà, voglio coltivare le altre mie passioni, voglio tornare al mio lavoro. Sono molto curioso. Ho così tanta voglia di conoscere nuove realtà, di approfondire quelle politiche innovative che stanno rivoluzionando il mondo, molto spesso a nostra insaputa", scrive Di Battista su Facebook.

"Lascio il Parlamento, non certo la Politica. Lascio il Parlamento a testa alta. Lascio il Parlamento sapendo che ci saranno altre persone che porteranno avanti le nostre battaglie, ci sarà Luigi che ha fatto un capolavoro nelle ultime settimane. Lascio il Parlamento con le mani pulite. Ora sì che lo posso dire a gran voce. Perché si hanno mani veramente pulite solo se si ha la possibilità di insudiciarsele e non lo si fa. Io ci sarò sempre. Tra poche ore a Roma, ancora una volta in piazza, e nelle prossime settimane in altri modi e in altri luoghi. Quando ti nasce un figlio ti succedono un mucchio di cose che neppure si possono spiegare. Si può spiegare l'infinito? Ovviamente no. Ma un paio di cose forse riesco a dirvele. Quando ti nasce un figlio hai più voglia di fare, ti si moltiplicano le energie anche se ti si moltiplica la stanchezza. Mio figlio mi ha dato ancor più voglia di lottare, perché lui, come tutti i bambini d'Italia, merita un Paese giusto, pulito, fondamentalmente normale. Inoltre la nascita di Andrea mi ha spinto, con maggior vigore, a seguire la mia strada. Perché vorrò spingerlo a seguire la sua di strada e lo posso fare solo con l'esempio. Gli esempi valgono più di un miliardo di parole", prosegue il pentastellato.

"È stato un tour emozionante e alternare comizi a pannolini l'ha reso indimenticabile. Andrea non si ricorderà praticamente nulla di questi 8000 km ma certi odori, certe sensazioni, la ‘polvere del mondo' che ci ha raggiunto in questi giorni faranno parte della sua vita. Forse è nato viaggiatore e forse anche a lui, come succede alla sua mamma e come succede anche a me, un giorno scotteranno i piedi. Quando sarà grande gli racconteremo di queste settimane, io e la mamma gli diremo che ci ha dato forza nonostante qualche notte insonne. Non vedo l'ora di potergli dire una frase semplice semplice: ‘tuo padre ha fatto il suo dovere e tu, in quei giorni, gli sei stato accanto'. Poi magari gli farò ascoltare questa canzone. Vado a dormire. Buona notte e grazie per il vostro affatto. Siete stati indispensabili", conclude Di Battista.