Incendi in Spagna, il salvataggio di un cane racconta il dramma dei tantissimi animali vittime dei roghi

Il salvataggio di un cane durante i devastanti incendi in Spagna è il simbolo del dramma che colpisce anche gli animali, domestici e selvatici, vittime incolpevoli di queste catastrofi.

Due agenti della Guardia Civil salvano dalle fiamme un cane



Negli incendi che stanno devastando la Spagna, ma anche altre aree dell'Europa meridionale come la Francia, a pagare il prezzo più alto non sono soltanto i boschi e le persone costrette ad abbandonare le proprie case. Tra le vittime ci sono anche gli animali, domestici e selvatici, che finiscono intrappolati dalle fiamme, uccisi o disorientati dal fumo. E il video del salvataggio di un cane nei pressi di Madrid è diventato il simbolo di questa emergenza.

Le immagini diffuse sui social mostrano due agenti della Guardia Civil che raggiungono un cane a Pelayos de la Presa, un comune a meno di 60 chilometri dalla capitale spagnola. I soccorritori lo prendono in braccio e lo caricano rapidamente nel bagagliaio di un'auto, invitando il conducente ad allontanarsi il prima possibile dalla zona colpita dall'incendio. Può sembrare un salvataggio quasi scontato, ma racconta bene il lavoro incessante di vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari impegnati a salvare anche gli animali coinvolti nei roghi.

@guardiacivil Otro peludete al que no le ha hecho mucha gracia que le interrumpamos su siesta de verano 🐕 Se ven tan indefensos y sin entender nada cuando les evacuamos, que se quedan totalmente inmóviles 😢 Pero son uno más en casa 🏠 y mucho más en estas circunstancias 🔥 ♬ On The Dance Floor (Instrumental) – BLVKSHP

Non si tratta infatti di un caso isolato. In questi giorni stanno circolando numerosi video di soccorsi a cavalli, pecore, cani, gatti, ma anche di animali selvatici come cervi, volpi e tassi feriti o in fuga dalle fiamme. Per molte specie, infatti, gli incendi rappresentano quasi sempre una minaccia mortale: il fuoco distrugge habitat, nidi e tane, mentre il fumo può provocare gravi difficoltà respiratorie e disorientamento, rendendo ancora più difficile mettersi in salvo.

Le immagini dei soccorsi raccontano poi solo una parte della tragedia. La maggior parte degli animali selvatici, infatti, non viene mai ripresa dalle telecamere: fugge nel caos, muore tra le fiamme o si ritrova in un ambiente improvvisamente privo delle risorse necessarie per vivere. Ogni grande incendio non distrugge infatti soltanto la vegetazione, ma compromette le dinamiche ecologiche portando al collasso interi ecosistemi, con conseguenze che possono durare diversi anni anche dopo lo spegnimento degli ultimi focolai.

@guardiacivil Sus imágenes son el mapa que nos guían 🗺️📍 Los equipos de drones y helicópteros de la Guardia Civil tienen unas enormes capacidades en la vigilancia e investigación 🔎 de incendios Son fundamentales en la determinación del alcance del fuego 🔥predicen su evolución y ofrecen la máxima seguridad para los movimientos de los equipos de extinción. ♬ sonido original – Guardia Civil

La situazione resta particolarmente critica soprattutto in Spagna, dove decine di migliaia di persone sono state invitate a evacuare o a rimanere al chiuso mentre i vigili del fuoco cercano di contenere diversi fronti di incendio. I roghi attualmente in corso sono considerati tra i più gravi mai registrati nella regione di Madrid e hanno portato il governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale.

Con l'aumento delle temperature e delle ondate di calore, gli incendi boschivi stanno purtroppo diventando sempre più frequenti e intensi in molte aree del Mediterraneo, Italia inclusa, dove nei giorni scorsi le fiamme hanno risparmiato per un soffio gli unici due nidi di rondone cafro presenti nel nostro Paese. Ogni estate le fiamme lasciano dietro di sé un bilancio pesantissimo non solo per in nostri boschi e per le comunità umane, ma anche per milioni di animali, spesso invisibili nelle cronache, ma tra le vittime più incolpevoli di queste catastrofi.