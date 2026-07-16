Un piccione rischia di morire per il fumo, i vigili del fuoco lo rianimano usando una maschera per l’ossigeno

Il vigile del fuoco mentre soccorre il piccione. Immagine di oaklandfirefighters via Instagram



Durante un incendio ogni vita merita di essere salvata. A Oakland, in California, una squadra dei vigili del fuoco ha soccorso anche un piccione rimasto probabilmente intossicato dal fumo di un incendio, aiutandolo a riprendersi grazie a una maschera per l'ossigeno. Il gesto, ripreso in un breve video e condiviso su Instagram, ha emozionato tantissime persone in tutto il mondo, raggiungendo oltre 12 milioni di visualizzazioni.

L'episodio è avvenuto dopo l'intervento della squadra Engine 29 per spegnere un'automobile in fiamme nella zona est della città. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno però notato un piccione che si muoveva con difficoltà. L'uccello appariva disorientato e in evidente stato di sofferenza, molto probabilmente per aver respirato il fumo prodotto dall'incendio.

L'inalazione di fumo può essere infatti pericolosa anche per gli uccelli. Le sostanze tossiche e la carenza di ossigeno possono compromettere rapidamente la respirazione, provocando debolezza, disorientamento e, nei casi più gravi, la morte. Per questo i vigili del fuoco hanno deciso di intervenire immediatamente, appoggiando delicatamente una maschera per l'ossigeno sul viso e sul becco del piccione.

Dopo alcuni istanti di ossigenoterapia, l'animale ha iniziato rapidamente a riprendersi. Ha ritrovato le forze, ha sbattuto le ali ed infine, stando a quanto raccontato dagli stessi vigili del fuoco, è volato via senza apparenti conseguenze.

Il filmato del salvataggio, pubblicato sui social dai vigili del fuoco e dal loro sindacato, ha superato in poche ore milioni di visualizzazioni, raccogliendo migliaia di commenti di apprezzamento. Al di là della sua viralità, il video mostra come, durante un intervento di emergenza, l'attenzione dei soccorritori possa estendersi anche agli altri animali – grandi e piccoli, piumati e non – coinvolti accidentalmente in situazioni di grave pericolo.