Messico, gabbiano resta incastrato in un lampione: ragazzo si arrampica a mani nude e lo libera

Il momento del salvataggio



Dal lungomare di La Paz, in Messico, è diventato virale il video del salvataggio di un gabbiano rimasto incastrato in un lampione con una delle ali, probabilmente a causa di un atterraggio mal riuscito. L'animale si dimenava senza riuscire a liberarsi e a intervenire è stato un ragazzo che, senza attrezzature e a piedi nudi, ha deciso di arrampicarsi lungo il palo.

Una salita rischiosa, fatta a e piedi mani nude, che però si è conclusa con la liberazione dell'uccello. Il video dell'impresa risale a giovedì 9 aprile, ma in queste ore sta facendo il giro del mondo, trasformando il giovane in un simbolo di coraggio, empatia e prontezza. E in effetti, la rapidità può fare la differenza in questi casi: quando un uccello resta intrappolato, lo stress, gli urti e le ferite possono peggiorare la situazione e intervenire in tempi brevi è quindi fondamentale.

Ma c'è anche un altro lato della storia, un po' meno evidente e immediato. Situazioni come questa richiedono esperienza e competenze specifiche. Gli uccelli, anche quelli apparentemente comuni come i gabbiani, sono animali delicati: una presa sbagliata può causare danni anche molto seri, come la frattura di un'ala, che sono sottili e con ossa leggere proprio perché adattate al volo.

Una volta liberato, il gabbiano viene lasciato cadere presumibilmente tra le braccia di una delle persone che si trovavano in basso



Nel video, infatti, una volta liberato, il gabbiano non sembra essere in grado di volare e viene lasciato cadere. Non è chiaro se sia stato afferrato al volo da una delle persone presenti sotto il lampione (presumibilmente sì, anche se non si vede dal video) né quali siano le sue condizioni. Non si sa, al momento, se abbia poi ricevuto cure veterinarie o se sia stato liberato definitivamente.

Per questo motivo, anche se il gesto del ragazzo è senza dubbio generoso e animato dalle migliori intenzioni, in questi casi la scelta più sicura resta quella di contattare personale specializzato. I centri di recupero della fauna selvatica (i CRAS), i Vigili del Fuoco o le Forze dell'Ordine sono formati e attrezzati per intervenire in modo più sicuro ed efficace, riducendo i rischi sia per l'animale sia per le persone.

Aiutare un animale in difficoltà è lodevole e importante, ma farlo nel modo giusto lo è ancora di più.