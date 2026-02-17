Vigili del fuoco e Polizia salvano un cigno intrappolato in un lago ghiacciato: il video del salvataggio

A Rye, nello Stato di New York, un cigno resta intrappolato nel ghiaccio. Polizia e Vigili del fuoco lo salvano: ora è affidato a un centro di recupero.

Il cigno recuperato in un lago ghiacciato a Rye, nello Stato di New York



Un giovane cigno reale è rimasto intrappolato nel ghiaccio di un lago nella città Rye, nello Stato di New York, con le zampe e la parte posteriore del corpo bloccati nella superficie gelata. L'uccello, visibilmente in difficoltà, non riusciva più a muoversi o liberarsi a causa delle basse temperature che avevano ghiacciato l'acqua attorno a lui.

L'episodio è accaduto lo scorso 13 febbraio, a causa dell'ondata di gelo che nelle scorse settimane ha colpito il continente americano e che ha impattato anche sulla fauna selvatica, in particolare sulle iguane che "piovono" dagli alberi in California.

Alla segnalazione hanno risposto gli agenti di Polizia insieme ai Vigili del fuoco, intervenuti per liberare l'animale. Determinante è stato l'utilizzo di un drone, che ha permesso di monitorare la tutta la scena dall'alto e di valutare in sicurezza sia le condizioni del cigno che lo spessore del ghiaccio. Grazie alla visione aerea, i soccorritori hanno potuto così pianificare l'intervento nel modo più rapido e sicuro possibile, sia per l'animale che per i soccorritori.

Il cigno reale è una specie europea ormai ampiamente diffusa anche in Nord America



Una volta raggiunto, il cigno è stato prontamente liberato dal ghiaccio e messo in sicurezza. L'animale è stato poi affidato alle cure di Animal Nation, organizzazione no-profit specializzata nel recupero e nella riabilitazione della fauna selvatica che opera tra le contee di Westchester, Rockland e Fairfield.

I cigni reali (Cygnus olor), specie di origine europea ma ormai diffusa in molte aree urbane e suburbane anche del Nord America, possono andare incontro spesso a episodi simili durante le ondate di freddo molto intenso. Quando le temperature scendono rapidamente, l'acqua può gelare attorno al corpo e alle zampe degli uccelli acquatici, soprattutto se se sono già indeboliti o inesperti, come in questo caso: il cigno salvato era infatti un giovane individuo al suo primo inverno, riconoscibile dal piumaggio e dal becco prevalentemente grigi.

Il video del salvataggio, diffuso sui social dal dipartimento di Polizia, mostra le fasi finali dell'intervento, un lavoro di squadra perfettamente riuscito e che, in questo caso, ha evitato al malcapitato uccello conseguenze ben più gravi.