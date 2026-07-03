Cani “lanciati” in acqua, altri che scavano tra le macerie in Venezuela: le foto più belle del giorno

Un uomo lancia il proprio cane in acqua nell’area di Montrose Beach, a Chicago



Gli animali sono protagonisti tra le immagini più belle che vengono scattate ogni giorno nel mondo. Oggi abbiamo fatto una selezione di dieci foto che ci hanno particolarmente colpito, dal tuffo di un cane nella baia di Montrose a Chicago alla sagoma di un altro cui viene dato da bere dai soccorritori mentre aiuta a cercare le persone ancora sotto le macerie del terremoto in Venezuela. E poi ci sono le altre specie, con scatti unici di uccelli e altri animali in giro per il mondo.

Un uomo lancia il proprio cane in acqua nell'area di Montrose Beach, a Chicago. Anche in Illinois l'elevata umidità e le temperature intorno ai 32-35 °C hanno portato a indici di calore superiori ai 38 °C.

Una squadra di soccorso spagnola e un cane per la ricerca e il salvataggio tra le macerie del terremoto in Venezuela



Un soccorritore della delegazione spagnola offre da bere a un cane addestrato per la ricerca e il salvataggio durante le operazioni di ricerca delle vittime, a seguito del terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito il Venezuela il 1° luglio 2026. La scena si svolge a Caraballeda, nello stato di La Guaira, in Venezuela.

La ballerina bianca che ha fatto "invasione" di campo



Una ballerina bianca interrompe il match di tennis tra Madison Keys (USA) e Katie Swan (GBR) nella quarta giornata di Wimbledon, in Inghilterra, lo scorso due luglio.

Il bruco della falena Ectropis excellens

Il bruco di una falena (Ectropis excellens) fotografato su una passerella in legno in una zona umida a Mungyeong, in Corea del Sud.

Un bambino palestinese e una calopsitta per il supporto emotivo



Bambini palestinesi sfollati partecipano a sessioni di supporto psicologico in un laboratorio artistico che impiega animali domestici e uccelli per aiutare i minori, nell'area di Al-Zawaida, nella Striscia di Gaza.

Un rondone comune in un centro di recupero



Un rondone comune riposa su una mano mentre viene nutrito in un centro di recupero per uccelli e ricci. Il caldo estremo di fine giugno ha messo in difficoltà molti giovani uccelli urbani. Di conseguenza, il centro di recupero di Bad Elster, in Germania, sta lavorando a pieno ritmo

Una lepre europea fotografata in Germania



Una lepre europea (Lepus europaeus) in un prato verde nella regione dell'Oderbruch, nel Brandeburgo orientale. Secondo gli esperti, la popolazione di lepri in Germania è attualmente stabile, nonostante le continue minacce rappresentate dall'agricoltura intensiva e dal traffico stradale. Gli ambientalisti, tuttavia, continuano a chiedere un incremento delle fasce di fiori di campo e dei campi esclusi dallo sfalcio per garantire a questi animali spazio, cibo a sufficienza e riparo dai predatori.

Il cucciolo di panda chiamato Satrio Wiratama



Il cucciolo di panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) Satrio Wiratama gioca con la madre, Hu Chun, presso il Taman Safari Indonesia a Cisarua, sull'isola di Giava. Il piccolo, di sette mesi, gode di buona salute e dopo l'ultimo controllo veterinario e ha mostrato uno sviluppo sano, conforme agli standard internazionali di monitoraggio per la conservazione di questa sepcie. La nascita di Satrio, il primo cucciolo di panda gigante nato in Indonesia, rappresenta un traguardo significativo nella collaborazione tra Indonesia e Cina.

Cani e persone fanno il bagno insieme a Chicago



Alcune persone si rinfrescano insieme ai propri cani nell'area di Montrose Beach accessibile agli animali, a Chicago. Caldo anomalo e umidità elevata persisteranno sulla città americana anche nei prossimi giorni.

Un pellicano al St. James’s Park, a Londra



Un pellicano ha appena catturato un pesce al St. James's Park, a Londra. Pellicani e molti altri uccelli acquatici presenti nel parco, attirano numerosi visitatori e cittadini mentre i guardiani danno da mangiare agli animali nelle sessioni programmate.