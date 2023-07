WhatsApp lavora a una funzione sulle conversazioni, cosa sono i Filtri La nuova funzione permette di definire delle etichette per tutte le conversazioni. In questo modo dovrebbe essere più facile navigare attraverso le chat. Dagli screenshot che abbiamo potuto vedere sembra che i nuovi Filtri saranno almeno quattro.

A cura di Valerio Berra

Il blog specializzato WABetaInfo ha pubblicato una serie di screenshot che anticipano una funzione di WhatsApp. Si tratta di un’opzione comparsa in una Beta, quindi non è detto che entri a regime nei prossimi rilasci ufficiali dell’applicazione. Eppure dalle prime informazioni sembra qualcosa che potrebbe diventare parecchio utile per chi ha scaricato l’applicazione sul proprio smartphone e la usa regolarmente tutti i giorni.

Gli screenshot pubblicati dal blog e ripresi da altre testate che si occupano del sistema operativo di Android mostrano un nuovo sistema di ricerca nella chat. Esattamente come le mail sono divise per Filtri, con questo nuovo aggiornamento anche le chat di WathsApp si possono dividere in base alle categorie. Nello screenshot in particolare vediamo quattro etichette: Tutte, Non Lette, Personali, Business. Non è ancora chiaro se si tratta di categorie già definite o se potranno essere sistemate dagli utenti.

WHATSAPP | Uno screenshot della nuova funzione Filtri

L’app di messaggistica totale

Dopo il lancio di Threads l’obiettivo de Ceo di Meta Mark Zuckerberg sembra sempre più chiaro. Il fondatore di Facebook non vuole solo ritagliarsi una buona fetta di mercato nel mondo dei social network, vuole conquistarlo. La struttura di Threads infatti è praticamente la stessa di Twitter, con però una marcia in più: un pubblico diverso, più giovane e forse anche più motivato ad utilizzare uno stesso ambiente per tutto il tempo trascorso sui social.

In questo scenario WhatsApp dovrebbe diventare il punto di raccordo per la messaggistica di tutte le app. Un nodo da cui partono le strade per i diversi social. L’esempio che si fa più spesso quando si parla del futuro della piattaforma di messaggistica è quello di WeChat, la super app cinese in cui è possibile fare microblogging, partecipare a forum e scambiarsi denaro. Obiettivi che adesso sembrano distanti ancora parecchi aggiornamenti.