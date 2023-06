Virgin Galactic, sul primo volo spaziale commerciale salgono anche tre italiani Inizia così l’era del turismo spaziale. Il lancio di Galactic 1, programmato per il 27 giungo, è un primo passo targato Made in Italy, dagli astronauti alle tute che indossano.

A cura di Elisabetta Rosso

Tra il 27 e il 30 giugno dallo Spaceport America in New Mexico partirà il primo volo spaziale commerciale: Galactic 01. Da anni si parla di turismo nello Spazio, e l'azienda di Sir Richard Branson, Virgin Galctic ha annunciato il primo grande passo, un lancio suborbitale che porterà l'equipaggio fuori dall'atmosfera terrestre. Faranno parte del team anche tre italiani membri dell’Aeronautica Militare e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), sono Angelo Landolfi, Walter Villadei e Pantaleone Carlucci. Insieme ai piloti Frederick W. Sturckow, Michael Masucci e l'addetta alla sicurezza Beth Moses effettueranno ricerche sulla microgravità. Galactic 01 era già stata annunciata nel 2021, poi a causa dei problemi tecnici è stata rimandata, il secondo lancio invece Galactic 02 è previsto per agosto. L'obiettivo è creare razzi che ogni mese salpino dalla Terra per portare cittadini privati nello spazio. I biglietti sono già in vendita, costano 450.000 dollari e già 800 persone sono in lista d'attesa.

L’imprenditore britannico, da anni coltiva questa ambizione. È stato il primo primo a volare oltre l’atmosfera terrestre su un razzo progettato dalla sua azienda. Il suo successo però è partito dall'etichetta discografica Virgin Records, per capirci quella che ha prodotto i Rolling Stones, i Sex Pistols, Peter Gabriel e i Culture Club. Poi, ha costruito un impero e ha deciso di conquistare dello Spazio. Insieme a Jeff Bezos e Elon Musk ha cercato di dare forma ai viaggi spaziali commerciali investendo 1 miliardo di dollari per lanciare satelliti e sviluppare aerei spaziali. Negli ultimi mesi però ha dovuto fare i conti con il fallimento dell’altra azienda, Virgin Orbit, concepita come uno spin-off di Virgin Galactic. Branson infatti ha dichiarato bancarotta e ha annunciato il licenziamento del 90% dei suoi dipendenti.

La missione Galactic 01

"Il primo volo spaziale commerciale della Società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell'esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic. Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati", ha spiegato Michael Colglazier, amministratore delegato della Virgin Galactic. Sarà possibile seguire in diretta le missioni sia la missione di giugno sia la missione di agosto sul sito ufficiale dell'azienda. La società aerospaziale statunitense ha anche comunicato che, una volta completato il volo finale di prova e le successive analisi e ispezioni dei veicoli, sarà pronta a portare nello Spazio i primi clienti.

La tuta Made in Italy

La tuta degli astronauti è stata realizzata dalla startup italiana Spacewear, il marchio di abbigliamento e accessori che ha reinterpretato la classica tuta spaziale. La tuta sarà testata dai Villadei, Londolfi, e Arlucci, i tre astronauti che partiranno su Galactic 1 per il volo di prova, ed è composta da oltre 150 pezzi assemblati con materiali ignifughi, traspiranti e leggeri, sarà anche in grado di rilevare dati biomedici con sensori tessili.