Un utente ha ricreato la mappa di GTA 6: è molto più grande di quella di GTA 5 Un risvolto che non convince parte della community di gioco di GTA 6, preoccupata di dover operare in una mappa sì gigantesca, ma vuota.

A cura di Lorena Rao

Si parla ancora di GTA 6. L'attacco hacker e i conseguenti leak che di recente hanno colpito la casa di sviluppo Rockstar Games hanno portato gli utenti a dibattere sulle dimensioni della mappa di gioco. Tutto nasce da ChurchOfGTA, utente attivo su Reddit e Twitter che, prendendo come riferimento le coordinate trapelate coi leak, è riuscito a ricostruire la mappa di GTA 6. Il risultato è una città di ambientazione, Vice City, molto più grande rispetto a quella di GTA 5, una Los Santos già molto estesa.

Un risvolto che non convince parte della community di gioco, preoccupata di dover operare in una mappa sì gigantesca, ma vuota. Lo dimostrano alcuni tweet e commenti lasciati sotto al post di ChurchOfGTA, tra i quali si può leggere: "Vorrei che fosse un po' più piccola"; "Più grande non è sempre meglio"; "GTA 5 ha troppe montagne che non hanno nulla, se non uno spazio vuoto". Altri commenti sono invece entusiasti.

Tornando alle preoccupazioni, sono legittime ma basate sul nulla: GTA 6 è ancora in fase di sviluppo, nonché privo di una finestra di lancio, di conseguenza le coordinate su cui si è basato ChurchOfGTA per la mappa potrebbero cambiare nella versione finale di gioco. Ciò che invece sembra abbastanza certo di GTA 6 è Vice City come ambientazione e la presenza di due protagonisti: un uomo e, per la prima volta nella serie Rockstar, una donna. Secondo i report del giornalista Jason Schreier, i due saranno al centro di una storia d'amore crime in stile Bonnie e Clyde.

Intanto la questione della mappa di gioco rimette al centro del dibattito videoludico il principale problema del genere open world: un mondo all'apparenza immenso da esplorare ma che alla fine dei conti si rivela costellato di missioni secondarie ripetitive, e nulla più. Esistono tuttavia le eccezioni, come Elden Ring di FromSoftware, o come le precedenti produzioni di Rockstar Games: già nel 2018, Red Dead Redemption 2 portava il genere open world verso nuovi standard. Difficile dunque placare le aspettative su GTA 6, soprattutto quando, in mancanza di dichiarazioni ufficiali, prendono piede rumor e congetture di insider e utenti.