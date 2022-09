GTA 6 è stato hackerato: svelati tutti i video del nuovo gioco di Rockstar Games Confermati i rumors sui due protagonisti: saranno un uomo e una donna.

A cura di Valerio Berra

La lista completa si trova su Pastebin, un archivio digitale dove gli utenti possono salvare e condividere diversi materiali. Nelle ultime ore qui sono state caricate oltre 90 clip che mostrano tutte le prime fasi di sviluppo di GTA 6, un titolo che non è nemmeno stato annunciato dalla casa di produzione Rockstar Game. Prima di questo leak, uno dei più estesi nella storia recente dei videogame, i fan della saga conoscevano ancora poco sul nuovo capitolo. Si sapeva che era in produzione, anche perché GTA 5 è uscito ormai nel 2013, ma non si sapeva ancora nulla sulla data di annuncio ufficiale. Qualche informazione era attesa entro le prima metà del 2023.

Negli spoiler c’è di tutto. Ci sono sequenze che mostrano le nuove ambientazioni, altre che fanno vedere delle simulazioni di conflitti armati e altre ancora in cui si possono vedere interazioni tra i personaggi e gli Npc. Ma non solo. Alcuni sono dei video simili alle immagini che vedranno i giocatori una volta aperto il gioco. Mancano giusto alcuni dettagli, dalle texture alle animazioni degli oggetti secondari. Altri invece mostrano ampie porzioni di codice che potrebbero aprire anche al rischio di trovare online nelle prossime settimane intere build del gioco. In tutto questo sembrano confermati i rumors che parlavano di due protagonisti: uno maschile e l’altro femminile.

L’hacker che ha rivendicato il furto

Il giornalista specializzato in videogiochi Tom Henderson ha recuperato dal dark web la rivendicazione dell’hacker che ha diffuso tutti i leak del gioco. Il suo nome nel forum in cui ha diffuso il materiale è teapotuberhacker mentre i canali Telegram a lui collegati iniziano tutti con il codice @djjdndhdbx. Nel suo messaggio spiega che il materiale pubblicato fino a questo momento potrebbe essere solo l’inizio: “È possibile che io pubblichi presto nuovi dati, il codice sorgente di GTA 5 e GTA6 e anche le build di test per GTA 6”.