Un altro caso Polymarket, a Parigi si registrano temperature più alte e qualcuno vince 21.000 dollari

Su Polymarket, la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market, un un singolo utente avrebbe guadagnato 21.000 dollari quando i sensori dell’aeroporto di Charles De Gaulle hanno raggiunto due picchi anomali di caldo. Il sospetto è che siano stati manomessi proprio per registrare quei valori.

È successo un’altra volta, succederà ancora. Negli ultimi giorni la polizia francese ha cominciato indagare su una serie di dati registrati dai sensori dell’aeroporto di Charles De Gaulle, a Parigi. Guardando i grafici sono evidenti due picchi di caldo: il 6 e il 15 aprile. Numeri anomali, soprattutto perché non corrispondono a quelli registrati da altri sensori. Il sospetto di fondo è che i picchi siano stati creati in modo artificiale per spingere qualche scommessa su Polymarket.

Polymarket è la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market. Su Fanpage.it ne parliamo da tempo: qui vi lasciamo un approfondimento video che racconta quali sono i meccanismi dietro questi mercato. In breve: su Polymarket si scommette sugli eventi reali. Più l’evento è improbabile, più si vince. Vi diciamo solo che fra le scommesse c’è anche il ritorno di Gesù Cristo.

Negli ultime mesi Polymarket è diventata molto più nota. Sono sbocciate le scommesse su scenari geopolitici. In qualche caso ci sono stati anche dubbi che visti i volumi di soldi investiti qualcuno potesse avere in tasca informazioni confidenziali. Come nel caso della cattura di Nicolas Maduro. E non solo: è diventata anche lo sponsor ufficiale sulle maglie della Lazio.

I dati sulle scommesse sulla temperatura di Parigi

I sensori dell’aeroporto di Charles De Gaulle venivano usati da Polymarket come indicatore per le scommesse sulle temperature a Parigi. Il 6 e il 15 aprile sono state registrate temperature di picco attorno ai 21 e ai 22 gradi. Il massimo durante il giorno è stato di 18 gradi.

Esattamente il 15 aprile, secondo i dati diffusi dal Telegraph, un singolo utente avrebbe guadagnato 21.000 dollari scommettendo che la temperatura non sarebbe 18 gradi, il valore considerato più probabile.

Non sono note, al momento, i metodi che potrebbe essere stati usati per far salire così tanto le temperature. Come scrive Le Monde, secondo i forum dedicati alla meteorologia sostengono che per manomettere questi sensori non servono competenze avanzate: basta sapere dove sono e portarsi dietro un phon a batteria.