Trovati in rete i manuali per il sextortion: “Così convinci i ragazzini a spogliarsi, poi li minacci” Basta usare poche parole chiave per trovare video guide che in modo dettagliato insegnano come portare avanti la truffa, spiegano come contattare online i ragazzi e convincerli a condividere foto e video intimi. Non solo, i criminali offrono anche lezioni personalizzate a pagamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Le parole giuste, gli account da utilizzare, i tempi, gli obiettivi a breve e lungo termine. Tutto riassunto in una guida dettagliata pubblicata su YouTube. "Abbiamo trovato questi manuali per il sextortion, forniscono un tutorial su come commettere questi reati dall'inizio alla fine", ha spiegato al Guardian Adam Priestley, dirigente senior della National Crime Agency (NCA), "dai suggerimenti su come prendere di mira le vittime a come guadagnare dagli adescamenti online. Le video guide sono spesso intitolate ‘manuale per sextortion', e sono disponibili su piattaforme come TikTok e YouTube."

Il sextortortion è un ricatto per ottenere denaro o favori sessuali, il truffatore minaccia di pubblicare materiale intimo della vittima ottenuto con l'inganno e senza il suo consenso. Spesso gli obiettivi sono ragazzi giovani che vengono adescati online, i truffatori creano profili ad hoc, per esempio di giovane di donne. La strategia del sextortion è semplice: prima le vittime vengono contattate e indotte a spogliarsi davanti a una webcam, poi i ricattatori minacciano di pubblicare video e foto intime.

Il fenomeno è cresciuto negli ultimi anni, dopo il lockdown i casi sono aumentati esponenzialmente. Siamo di fronte però a dati incompleti visto che molto spesso le vittime, per vergogna, decidono di non denunciare. Da tempo su Fanpage.it seguiamo il fenomeno, qui trovate la storia di Andrea, vittima di sextortion, che ha deciso di raccontare il ricatto subito dopo aver condiviso le sue foto intime in videochiamata. Se volete fare una segnalazione su questo tema o raccontare la vostra storia vi lasciamo il portale a cui scrivere.

Il manuale pubblicato sui social

Basta usare poche parole chiave per trovare video guide che in modo dettagliato insegnano come portare avanti la truffa. Non solo, i criminali offrono anche lezioni personalizzate a pagamento. Le guide sono disponibili su TikTok, YouTube e Telegram. "Ci sono consigli per i criminali su come colpire le scuole secondarie, istruzioni su come minacciare le vittime, e il linguaggio da usare", spiega Priestley. "Ci sono guide completa al ricatto a un costo di circa 10.000 naira nigeriane", meno di sei euro.

La guida è stata scritta da un utente anonimo che sostiene di aver "ricattato persone online per sette anni e di aver colpito 5.000 obiettivi". Secondo l'autore i Paesi migliori per le estorsioni online sono il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Canada. Consiglia di puntare su adolescenti e giovani adulti. L'età media delle vittime è scesa negli ultimi anni, e infatti il sextortion è diventato anche una strategia per recuperare materiale pedopornografico. Nel 2022 sono stati 132 i minori vittime di sextortion in Italia. Nei primi 3 mesi del 2023 i bambini adescati con meno di 13 anni sono stati 53, 34 invece i ragazzi tra i 14 e i 16 anni.

Il commento di YouTube, TikTok e Telegram

TikTok ha dichiarato di aver rimosso tutti i contenuti relativi al sextortion grazie al suo team di moderazione. Il portavoce di Telegram ha aggiunto: "Il sextortion è esplicitamente vietato sulla nostra piattaforma. I moderatori monitorano in modo attivo le parti pubbliche della piattaforma e accettano le segnalazioni degli utenti per rimuovere i contenuti che violano i termini di servizio di Telegram".

"Prendiamo questo problema seriamente e abbiamo adottato politiche rigide per proteggere i nostri utenti da truffe e altri comportamenti dannosi", ha sottolineato il portavoce di Youtube. "I contenuti che forniscono istruzioni per attività come phishing e cryptophishing non sono consentiti su YouTube e verranno rimossi".