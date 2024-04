video suggerito

Tinder apre una nuova funzione: i dettagli del tuo appuntamento saranno condivisi con gli amici La nuova funzione di Tinder si chiama “Share My Date” e consentirà agli utenti di condividere con chiunque i dettagli del loro prossimo appuntamento: luogo, data e perfino una foto della persona con cui si sta per uscire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fino a qualche anno fa uscire con uno sconosciuto era tutto fuorché la normalità. Poi sono arrivate le app di dating e nulla è stato più come prima. Una cosa però è rimasta uguale: il timore che qualcosa possa andare storto. Per questo motivo, Tinder, l'app di incontri più usata al mondo, ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione. Si chiama "Share My Date" e consente agli utenti di condividere con chiunque, amici o parenti, le informazioni relative ai propri appuntamenti.

L'idea alla base della nuova funzione "in-app" è piuttosto chiara e intuitiva. In sostanza "Share My Date" non introduce nulla di nuovo, ma rende più semplice e immediata quella che è ormai un‘abitudine per molti: informare una persona fidata sul luogo e l'ora del nostro prossimo "Tinder date". Un gesto semplice, che però ci fa sentire più sicuri. Solo qualche tempo fa, Tinder aveva annunciato di star lavorando all'introduzione di spunte blu per rendere più sicuri gli appuntamenti

Come condividere le informazioni di un appuntamento

La nuova funzione sarà presto disponibile. Nei prossimi mesi verrà lanciata sull'app in diversi Paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Singapore, India, Australia, Vietnam, Core, Brasile, Thailandia, Messico, Svizzera e Giappone. Arriverà anche in Europa, nello specifico in Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, e Francia.

Attraverso un link sarà possibile inviare a chiunque, ad esempio un amico o un familiare, tutte le informazioni relative a un appuntamento: luogo, data, ora e anche una foto del "dater", ovvero la persona con cui si ha in programma di uscire. Gli utenti potranno condividere il link con chiunque vogliano, fino a 30 giorni prima dell'appuntamento. Inoltre, se prima dell'appuntamento qualche dettaglio viene modificato, il link si aggiorna in automatico, così anche le persone con cui è stato condiviso ne saranno informate.

Perché è stata introdotta la nuova funzione

Tinder ha spiegato che, oltre per una questione di sicurezza, la nuova funzione è stata pensata per rendere l'esperienza di dating più divertente e facile, normalizzando un aspetto degli appuntamenti al buio che esiste praticamente da sempre.

Secondo l'app, più della metà degli iscritti (51%) è già abituata ad anticipare agli amici i dettagli dei propri appuntamenti. La nuova funzione nasce per rispondere a questa esigenza. "Condividere i propri piani con amici e familiari è per molti un rituale che si ripete da tempo – spiega la chief marketing officer Melissa Hobley – Share My Date semplifica la condivisione delle informazioni".

TINDER | Simulazione della nuova funzione in arrivo