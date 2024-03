Su Instagram puoi controllare gli spostamenti dei tuoi amici: cos’è Friend Map e perché non dovresti usarla La nuova funzionalità entra in un filone battuto dai social, quello dell’iper-connessione costante. La condivisione della propria posizione potrebbe essere non solo un problema per la privacy, ma anche uno strumento di controllo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Rosso

Instagram continua a trasformarsi. Rincorre TikTok, BeReal, Twitter, e anche Snapchat. Sembra infatti che stia lavorando a una nuova funzionalità, Friend Map, un mappa interattiva per monitorare gli spostamenti dei propri amici. La funzionalità è molto simile alla Snap Map di Snapchat, che permette agli utenti di vedere la posizione degli utenti in tempo reale. Non è la priva volta che il social di Meta prende spunto dalla concorrenza, Nel 2016 aveva infatti introdotto le Storie, che erano la principale funzionalità di Snapchat, e investito sui video, integrando i Reel sulla scia di TikTok. La funzionalità è stata individuata per la prima volta dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, che ha condiviso alcuni screenshot su Threads. Sembra che la nuova mappa degli amici permetterà agli utenti di scegliere chi può vedere la loro posizione, e di entrare in "modalità Ghost" per tutelare la propria privacy. I dati degli spostamenti sarebbero crittografati end-to-end.

La nuova funzionalità, che è in via di sviluppo, entra in un filone battuto dai social, quello dell'iper-connessione costante. La condivisione della propria posizione potrebbe essere non solo un problema per la privacy, ma anche uno strumento di controllo per pedinare o rintracciare gli utenti. Non solo, Mark Zuckerberg, insieme ai dirigenti delle altre principali piattaforme social, è stato accusato durante un’audizione al Senato degli Stati Uniti a inizio febbraio, di mettere a rischio la sicurezza dei bambini, e a ottobre 2023 oltre 40 Stati americani hanno denunciato Meta per aver danneggiato la sicurezza fisica e mentale dei più giovani. Friend Map potrebbe diventare un nuovo tema di scontro.

Come funzionerà Friend Map

La nuova funzionalità dovrebbe anche permettere agli utenti di lasciare brevi messaggi. Le note di solito so trovano nella parte superiore del feed nella sezione messaggi, in questo caso invece apparirebbero direttamente sulla mappa. La funzionalità potrebbe essere utilizzata per esempio per lasciare recensioni agli amici, ma anche indicazioni su nuovo negozio, o un ristorante appena provato.

Instagram negli anni ha investito sulle mappe. E infatti a fine 2022, l'azienda aveva introdotto una mappa ricercabile per esplorare virtualmente negozi, ristoranti o alberghi. Un modo per indirizzare gli utenti presso luoghi da visitare nei dintorni, esercizi commerciali, locali senza mai uscire dall'app, facendo concorrenza a Google Maps e alle app di recensioni come Tripadvisor.

Come non condividere la propria posizione

Gli utenti possono scegliere se condividere o meno la loro posizione e con chi. In modo simile alle Storie c'è la sezione "Amici stretti", è possibile quindi stilare una lista per selezionare gli utenti che possono monitorare gli spostamenti. La mappa però presenterebbe anche la "Modalità Ghost", che nasconderebbe a tutti l'ultima posizione attiva. La funzionalità è ancora in fase sviluppo. Non è chiaro quando verrà rilasciata e quali funzionalità aggiuntive potrebbe avere al momento del lancio.