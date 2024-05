video suggerito

Instagram aggiunge quattro nuove funzioni: una riempirà la vostra casella di messaggi Il social ha inaugurato nuovi adesivi per spingere gli utenti a giocare con i contenuti, dai modelli per condividere la musica alle polaroid da sviluppare scuotendo lo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

INSTAGRAM | La nuova funzione "Rivela" per le storie di Instagram

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'inizio le storie di Instagram erano solo immagini e scritte con pochi font disponibili. Poi, una alla volta, sono state integrate nuove funzionalità per rendere sempre più interattivi i contenuti che pubblichiamo per solo 24 ore. Adesso Instagram inaugura quattro novità sotto forma di adesivi che serviranno a potenziare le storie e rendere quello che postiamo ancora di più simile un gioco. E non manca la funzione che spingerà amici e follower a mandare messaggi in direct per sbloccare contenuti "nascosti". Giusto pochi giorni fa, Instagram aveva aggiunto anche la funzione Hype per pubblicare commenti pubblici direttamente sulle Story.

Creare playlist condivise con l'adesivo "Tocca a te musicale"

L'integrazione della musica su Instagram non è esattamente una novità. Prima la musica nelle stories e la possibilità di condividere brani anche grazie a Spotify, poi la possibilità di inserire brani proprio nei post per arricchire le immagini con un sottofondo musicale. Con la nuova funzione, si unisce la musica all'adesivo "Tocca a te", cioè quello che si usa per invitare i follower a condividere un simile modello di contenuti.

Con "Tocca a te musicale", insomma, si può creare un template per brani che ci ricordano qualcosa di specifico o che ci ispirano specifiche emozioni. Oppure, si possono usare per chiedere consigli musicali e creare quindi una playlist consigliata dagli amici.

Leggi anche Stai vedendo tutti i contenuti di Instagram? Come capire se hai dei blocchi nelle impostazioni

Come il classico adesivo "Tocca a te", anche per la sua versione musicale il modello può essere utilizzato da tutti gli utenti di Instagram e non scade dopo le 24 ore canoniche. Per questo motivo, alcuni utenti possono nascondere chi ha creato per primo il template e lasciarlo comunque vagare libero per il social.

Incorniciare un ricordo con una polaroid digitale

Per pubblicare una polaroid, che è tornata a essere popolare negli ultimi anni, era necessario scattarla con una macchina fotografica specifica, svilupparla istantaneamente, poi cimentarsi in una "foto nella foto". Oppure, si poteva trovare uno stratagemma per incollare una foto digitale a una grafica che riprende la tipica cornice bianca delle polaroid. Adesso si è aggiunta la terza opzione, cioè l'adesivo "Cornice" per immortalare un momento felice come se fosse stato scattato con una polaroid.

Per dare un effetto più realistico e interattivo, i follower che troveranno fra le storie una di queste cornici dovranno "sviluppare" la fotografia scuotendo il telefono proprio come se fosse una polaroid.

Foto sfocate per incuriosire i follower

Se la popolarità di un utente dipende da quanti messaggi riceve su Instagram, allora il nuovo adesivo "Rivela" è il modo per riempire facilmente la casella di posta nel social. Si sceglie una foto nel modo più classico, si applica l'adesivo postando un piccolo indizio e poi si pubblica l'immagine, che verrà sfocata. A quel punto tocca ai follower decidere se saziare la curiosità e inviare un messaggio tramite l'adesivo per rivelare cosa è stato nascosto dietro il filtro oppure se, presi da noia, saltare alla storia successiva. Nel nostro caso si trattava di un gatto, come si può intuire già dalla sfocatura che non cancella totalmente la sagoma.

Creare nuovi sticker con un adesivo

INSTAGRAM | La nuova funzione dei "Ritagli"

Uno sticker che crea a sua volta un adesivo. La quarta novità per le storie (e anche per i reel) di Instagram sono i "Ritagli", che danno la possibilità di scontornare un'immagine (che deve essere ben definita) per poi incollarla a una storia o a un video. Non sempre, però, gli adesivi riescono a cogliere tutti i dettagli dell'immagine (o a selezionare proprio quello che volevamo mettere in evidenza), per questo motivo è possibile selezionare manualmente la figura che vogliamo ritagliare. Per usare il nuovo adesivo, si può partire direttamente dalle storie usando lo sticker "Ritagli" oppure selezionando una delle foto che abbiamo già postato in precedenza, cliccando sui tre pallini delle opzioni.