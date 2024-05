video suggerito

I commenti alle Storie di Instagram non sono più una questione privata: cos'è e come funziona Hype La nuova funzione è in fase di distribuzione. Per molti utenti è già disponibile, se non compare probabilmente è necessario aggiornare l'app. L'obiettivo di Hype è aumentare la partecipazione degli utenti e la creazione di contenuti originali sulla sua piattaforma.

A cura di Elisabetta Rosso

Finora tutti i commenti alle Storie finivano nei DM, nascosti agli occhi del pubblico. Con Hype, Instagram decide di cambiare strategia. “Ora i tuoi amici possono aggiungere un Hype alla tua storia. I commenti di incoraggiamento saranno visibili a chiunque visualizzi la tua storia", ha spiegato Instagram in una nota. L'icona è una nuvola da conversazione con la faccia sorridente che appare nelle Storie in fondo a sinistra. Una volta cliccato sopra compare lo spazio di testo, basta scrivere il messaggio e inviarlo. L'Hype verrà visualizzato sotto la storia da tutti gli utenti. Instagram ha anche spiegato che è possibile disattivare questa opzione nelle impostazioni.

La nova funzione entra in uno schema già ben rodato. Instagram infatti sta cercando di aumentare le interazioni. Come ha spiegato il Ceo Adam Mosseri, gli utenti stanno pubblicando sempre più Storie e DM, meno post e Reel, Hype vuole creare quindi una nicchia pubblica per seguire la nuova tendenza. Il social sempre su questa linea aveva già lanciato i post collaborativi e la condivisione con amici stretti. Non solo, nel 2023 aveva anche inaugurato la possibilità di ricondividere le risposte ai post nelle Storie, Hype sembra ricalcare queste linea.

INSTAGRAM | La nuova funzione Hype

Come funziona Hype

Per attivare Hype basta provare a creare una Storia Instagram oppure aprire quella di un amico. Il pop up dedicato alla nuova funzione dovrebbe comparire in basso a destra, dopo aver cliccato sopra l'icona basterà scrivere il testo. La nuova funzione è in fase di distribuzione. Per molti utenti è già disponibile, se non compare probabilmente è necessario aggiornare l'app. I commenti pubblici nelle storie possono essere di massimo 40 caratteri.

Al di là di Hype rimane per gli utenti la possibilità di commentare le storie in privato, basterà scrivere nella solita barra di testo per far comparire il messaggio nei DM. L'obiettivo della nuova funzionalità annunciata da Meta è aumentare la partecipazione degli utenti e la creazione di contenuti originali sulla sua piattaforma.

Come disattivare la nuova funzione

C'è anche la possibilità di impedire che qualcuno commenti pubblicamente le Storie. Per disattivare Hype basta aprire una storia e cliccare su "Altro", dopo l'apertura del menù a tendina selezionare "Impostazioni delle Storie". Scorrendo apparirà la sezione Hype, a quel punto bisognerà cliccare su “Consenti di aggiungere incoraggiamenti”, compariranno tre opzione, l'utente infatti può scegliere se permettere a "tutti" alle "persone che segui" oppure a nessuno di commentare pubblicamente le proprie Storie.

INSTAGRAM | Come commentare le Storie