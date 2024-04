video suggerito

L’80% delle app di incontri vende i dati personali degli utenti: i risultati dello studio Secondo un rapporto pubblicato da Mozzilla Foundation le app di incontri possono geolocalizzare la posizione degli utenti anche quando non usano l’app, raccogliere metadati e informazioni sensibili, che vengono poi utilizzate per migliorare le campagne di marketing. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ti chiedono di inserire nome, età, sesso, mail, data di nascita, città di residenza. Più il profilo è completo più aumentano le possibilità di fare il match giusto. Le app di incontri hanno bisogno dei nostri dati, acquisiscono informazioni di carattere personale o generale che permettono al sistema di trovare le corrispondenze migliori per gli utenti. Ma non solo.

Secondo un rapporto pubblicato da Mozzila Foundation l’80% delle app "può condividere o vendere i tuoi dati personali per scopi pubblicitari". E infatti nelle clausole sulla privacy, diverse app scrivono: “Usiamo servizi che aiutano a migliorare le campagne di marketing."Non è chiaro cosa si intenda per campagne di marketing e in base alle leggi sulla privacy, questa clausola può essere considerata come un lasciapassare per vendere o condividere le tue informazioni personali", e questo è un problema.

"Le pratiche predatorie delle app di incontri sono un problema per la privacy degli utenti che si iscrivono”, ha spiegato Zoe MacDonald, ricercatrice e autrice del rapporto. Per esempio, il Washington Post ha rivelato che un gruppo cattolico con sede negli Stati Uniti nel 2023 ha acquistato dati da Grindr per monitorare alcuni dei suoi iscritti.

Quali sono i dati raccolti dalle app

La maggior parte delle app, tra queste, Tinder, Hinge, OkCupid, Match, Plenty of Fish, BlackPeopleMeet e BLK , può geolocalizzare la posizione degli utenti. Non solo, alcune riescono a raccogliere i dati relativi allo spostamento anche quando le app non sono utilizzate. Non solo anche i video, i messaggi, e le foto inviate in chat potrebbero essere utilizzate per "migliorare le campagne di marketing", spiega il rapporto.

Oltre ai dati sensibili come sesso, religione, opinioni politiche, possono raccogliere informazioni che ignoriamo completamente. Il 25% delle app raccoglie i metadati dei nostri contenuti. Dal punto di vista tecnico sono dati che forniscono informazioni su altri dati. Prendiamo come esempio una foto, i metadati possono indicare la posizione geografica, il tipo di fotocamera utilizzata, o la data in cui è stata scattata. Possono essere presenti in file digitali, immagini, documenti, o video.

I metadati sono un'arma per la sorveglianza. Possono essere utilizzati per tracciare le attività online, monitorare le comunicazioni e le attività di individui o gruppi, per comprendere i modelli di comportamento degli utenti, o localizzare i movimenti di una persona nel corso del tempo.

Il dovere di proteggere i dati

"Per forgiare corrispondenze più forti gli utenti devono scrivere profili convincenti, compilare numerosi sondaggi di interesse e personalità e corrispondenze di fascino, condividere immagini e video", ha spiegato Misha Rykov, ricercatore sulla privacy. Proprio la necessità di raccogliere dati per far funzionare le app dovrebbe spingere le società a proteggere le informazioni degli utenti per non mettere a rischio la loro sicurezza.

"L'intera esperienza dipende fortemente da quante informazioni le persone condividono. Per questo le app di appuntamenti dovrebbero proteggere questi dati dallo sfruttamento”.