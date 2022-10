TikTok vuole fare concorrenza ad Amazon: l’app si prepara a lanciare un servizio di shopping interno I TikTok shop esistono già, ma solo in Gran Bretagna e nel sud-est asiatico, ora la piattaforma guarda agli Usa e assume nuovo personale anche in altri mercati.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutto parte da LinkedIn. TikTok sta pubblicando annunci di lavoro, cerca manager per gestire magazzini internazionali e sviluppare un e-commerce legato alla piattaforma. Per fare cosa, verrebbe da chiedersi. La risposta, probabilmente, è inaugurare una feroce concorrenza contro Amazon.

La piattaforma sta costruendo una forza lavoro negli Stati Uniti per immagazzinare, consegnare e elaborare gli ordini. Non è proprio una novità, in realtà TikTok shop esiste già, per esempio in Gran Bretagna o nel sud-est asiatico. Ora, però, ha in mente piani più grandi e guarda all’America per entrare nel gotha della vendita al dettaglio online.

La storia degli annuci su LinkediIn

Gli annunci di lavoro per "Fulfillment By TikTok Shop", sono stati intercettati dal Buisness Journal a inizio anno. "Oltre 170 persone lavorano per TikTok o ByteDance nell'area di Seattle, secondo i profili LinkedIn", scrivono. “Più della metà di queste persone lavorava per Amazon, Microsoft o Meta”. Axios ha esaminato gli annunci di lavoro confermando che TikTok sta cercando personale a Los Angeles e a Seattle, le città statunitensi dove ha già i suoi uffici attivi.

Leggi anche Amazon si prepara agli sconti di ottobre: come funziona il nuovo Prime Day

TikTok non si sbilancia e invia una dichiarazione che sembra smentire le mire espansionistiche: “La piattaforma si concentra sulle sue operazioni di e-commerce esistenti”. Poi al Financial Times dice anche: "Quando si tratta di espansione del mercato per TikTok Shop, siamo sempre guidati dalla domanda ed esploriamo costantemente nuove e diverse opzioni su come possiamo servire al meglio la nostra comunità, i creatori e i commercianti nei mercati di tutto il mondo".

TikTok Shop sarà attivo negli Usa prima delle vacanze

Oltre ai profili LinkedIn, simbolo dell’avanzata, sembra che il piano venga inclinato da un peso in più. Gli shop di TikTok nel Regno Unito arrancano. Il mercato statunitense invece potrebbe essere un terreno più fertile, e questo spiegherebbe gli interessi oltre oceano della piattaforma. Secondo il Financial Times i TikTok shop, negli Stati Uniti, potrebbero essere già inaugurati durante le festività natalizie.

La storia si ripete, quasi sempre. Amazon ha cominciato vendendo libri online, quattro anni dopo è diventata il colosso dell’e-commerce globale. Quest’anno la community #BookTok ha raggiunto un picco nelle vendite di libri d’amore e l'hashtag #tiktokmademebuyit ha segnato 2,3 miliardi di visualizzazioni. Andando oltre le analogie, Amazon insegna, ha una storia di successo: “Diventare grandi velocemente”, diceva Bezos. Ecco, TikTok la sua fanbase ce l’ha già, e potrebbe correre ancora più forte.