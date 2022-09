Su LinkedIn ci sono mille falsi ingegneri di SpaceX che stanno truffando gli utenti Da questi profili sono partite decine di truffe: prima gli utenti venivano contattati con messaggi neutri e poi veniva chiesto loro di investire in piattaforme di criptovalute.

A cura di Elisabetta Rosso

Mai Linzheng ha un profilo su LinkedIn. È laureato a Tsinghua, la migliore università cinese, con un master in produzione di semiconduttori presso l'Ucla (Università della California a Los Angeles). Ha lavorato a Intel, KBR, e nel 2013 è stato assunto a SpaceX. È un tecnico senior. Un profilo impeccabile per il settore dell'aerospazio. Peccato che sia tutto falso, e come lui altri mille profili. In realtà sono truffatori che usano LinkedIn per ingannare gli utenti.

Questa rete di account cerca di spingere gli utenti che contatta a investire soldi. Per farlo questi truffatori costruiscono ad hoc profili professionali altamente qualificati. Scuole prestigiose, aziende che alimentano la loro credibilità, tutto pensato per essere dei professionisti impeccabili. Una volta contattati gli altri utenti costruiscono una relazione con loro per farli cadere in una trappola finanziaria.

Come riconoscere un profilo falso su LinkedIn

Linzheng è solo uno dei tanti. In realtà i campanelli d’allarme c’erano. Il suo profilo, infatti, presentava incongruenze. Abitava negli Stati Uniti da 18 anni, eppure tutti i titoli professionali erano scritti in cinese. La sua laurea in gestione aziendale a Tsinghua era dedicata agli atleti della scuola, lui non era registrato tra questi. Non solo, anche l’immagine del profilo era falsa. Sembra infatti essere stata rubata dal profilo Instagram di un influencer coreano, Yang In-mo.

La rete di dipendenti di SpaceX

Come lui, milioni di pagine fraudolente consigliavano investimenti, spesso nell’universo delle criptovalute. Uno dei primi a notarlo è stato Jeff Li, influencer tecnologico e editorialista del Financial Times China. A insospettirlo in realtà sono state le lamentele degli influencer cinesi che, osservando LinkedIn, si lamentavano della fuga di cervelli. Li va è andato più a fondo nelle ricerche. La trafila di curriculum tutti uguali suggeriva che i profili in realtà appartenevano a truffatori, e non a ingegneri altamente qualificati.

Come funziona una truffa su LinkedIn

Di solito le truffe su LinkedIn iniziano con un messaggio privato da parte di un presunto professionista del settore. Viene spiegato agli utenti il potenziale di guadagno degli investimenti, per esempio in criptovalute, e questi vengono spinti a fare bonifici. LinkedIn nella seconda metà dal 2021 ha rimosso il 7% dei suoi profili a causa di identità fraudolente. Come dichiara Oscar Rodriguez, Senior Director of Trust, Privacy and Equity di Linkedin.

I truffatori "trovano sempre nuove tecniche per imbrogliare persone o aziende", ha detto alla CNBC Sean Ragan, l'agente speciale dell'FBI responsabile degli uffici sul campo di San Francisco e Sacramento. “Trascorrono il loro tempo a studiare e definire i loro obiettivi e le loro strategie. Sono una minaccia significativa". L’FBI ha dichiarato che indagherà sulle truffe collaborando con le vittime. L’obiettivo è identificare i responsabili e disabilitare i loro account. Recuperare invece le perdite finanziarie sarà quasi impossibile.