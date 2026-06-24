Spotify cambia il modo di accedere all’app: da settembre non si potrà più usare il nome utente

Da settembre Spotify dice addio allo username per il login: l’accesso sarà possibile solo tramite email o account collegati. Ecco cosa cambia e come verificare i dati per continuare a usufruire del servizio.

Spotify si prepara a modificare una delle modalità di accesso più longeve della sua piattaforma. Dal primo settembre 2026 non sarà più possibile entrare nel proprio account con il nome utente, ma si dovrà effettuare il login usando l'indirizzo mail associato al profilo oppure attraverso sistemi collegati, come Google o Apple. La novità riguarda una funzione presente fin dai primi anni di vita del servizio di streaming musicale e, per la maggior parte degli utenti, non comporterà cambiamenti significativi. "Questa modifica non influirà sulla tua musica, sulle tue playlist e su tutto il resto" è la promessa della società svedese.

Nuove modalità d'accesso per Spotify: cosa cambia

Come ha precisato la stessa azienda nella nota che ha accompagnato l'annuncio ufficiale, la questione riguarda un piccolo aspetto tecnico che non impatterà in modo significativo sull'esperienza degli utenti. Chi per esempio sta già utilizzando il proprio indirizzo mail o un account Apple, Google o Facebook per entrare su Spotify – sia da app che da PC – potrà continuare a farlo senza modificare di una virgola le proprie abitudini. Chi invece ha impostato uno username come metodo d'accesso, dovrà fare un passaggio in più per verificare la mail associata.

Come verificare la mail e continuare a usare Spotify

In vista del passaggio al nuovo sistema, Spotify invita gli utenti a verificare i dati del proprio account. In particolare, è importante assicurarsi che la mail registrata sia aggiornata e accessibile. Farlo è piuttosto semplice.

Leggi anche Promettono Spotify Premium gratis ma rubano dati personali: le nuove truffe su Instagram e TikTok

Per effettuare il controllo è infatti sufficiente entrare nella pagina dell'account, selezionare la sezione dedicata alla Modifica delle informazioni personali e verificare la mail associata al profilo. Nel caso fosse necessario, sarà possibile modificarla e salvare le nuove impostazioni. Anche chi non ha ancora un indirizzo mail collegato all'account dovrà provvedere: attraverso la sezione dedicata ai metodi di accesso sarà possibile aggiungerne uno e configurare la nuova modalità di login. Naturalmente, anche chi usufruisce del piano Premium Family per condividere il servizio tra i membri della stessa famiglia dovrà seguire il medesimo procedimento per ogni dispositivo collegato.

I motivi del cambiamento

Spotify non ha fornito una motivazione ufficiale dettagliata per la decisione, ma la scelta potrebbe rientrare nella tendenza che uniforma un po' tutte le piattaforme digitali, sempre più orientate verso sistemi di accesso basati su e-mail e account collegati.

Il nome utente, spesso visibile pubblicamente e utilizzato anche per identificare i profili, viene progressivamente superato da strumenti considerati più pratici come l'indirizzo mail, che resta un elemento strettamente legato alla gestione privata dell'account e al recupero delle credenziali.