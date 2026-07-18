Con la nuova IA di Spotify potremo avere il Wrapped tutto l’anno: basta fare una domanda

Spotify sta testando un nuovo assistente conversazionale basato sull’IA. La funzione permetterà di dialogare con l’app per ricevere suggerimenti su misura e scoprire in tempo reale statistiche d’ascolto personalizzate, proprio come un “Wrapped”che dura tutto l’anno.

Chi aspetta con impazienza l'arrivo di Spotify Wrapped ogni dicembre potrebbe non dover più attendere la fine dell'anno per scoprire le proprie statistiche di ascolto. Spotify ha infatti avviato i test di Talk to Spotify, la nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale che introduce un vero assistente conversazionale a disposizione degli utenti. La novità rappresenta l'evoluzione delle precedenti esperienze legate all'IA, come le Prompted Playlist, che consentivano di creare selezioni di brani e album partendo da una semplice descrizione testuale. Con Talk to Spotify, invece, la conversazione dovrebbe diventare ancora più scorrevole e interattiva, come si parlasse con un amico che conosce tutti i nostri gusti e che sa perfettamente quanto tempo abbiamo passato a cantare le hit di un certo artista o quando abbiamo ascoltato per la prima volta la nostra canzone del cuore.

Cos'è Talk to Spotify e come funziona il nuovo assistente IA

L'assistente è accessibile dalla schermata Home e dalla vista Now Playing dell'app mobile. Gli utenti possono digitare una richiesta oppure utilizzare il pulsante del microfono per parlare direttamente con Spotify. Il sistema risponde in tempo reale adattando suggerimenti, playlist e contenuti in base alle richieste formulate. A differenza dei classici algoritmi di raccomandazione, l‘IA attinge anche dalla cronologia degli ascolti, dagli artisti preferiti, dalle playlist create nel tempo e dai brani riprodotti più frequentemente per fornire risposte altamente personalizzate. È possibile chiedere, ad esempio, di proporre musica mai ascoltata prima, riprodurre canzoni più adatte al mood del momento o chiedere consigli su altri artisti da scoprire sulla base degli ascolti precedenti.

Il trucco per avere il Wrapped tutto l'anno

L'aspetto più interessante della nuova IA riguarda però la possibilità di accedere a informazioni che finora erano riservate esclusivamente a Spotify Wrapped, il celebre riepilogo annuale diventato un fenomeno globale. Attraverso Talk to Spotify, infatti, gli utenti possono chiedere quante volte hanno ascoltato una determinata canzone, quando l'hanno riprodotta per la prima volta, quali artisti o generi hanno dominato gli ultimi mesi e quali brani stanno ascoltando con maggiore frequenza.

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"Grazie alla sua capacità di comprendere le tue playlist, i tuoi artisti preferiti, gli ascolti ripetuti e la cronologia di ascolto, Spotify può aiutarti a capire meglio i tuoi gusti musicali", si legge sul sito ufficiale di Spotify. "Ad esempio, puoi chiedere: ‘Quando ho ascoltato questa canzone per la prima volta?' o ‘Quali generi musicali mi sono piaciuti di recente?‘".

In pratica, basta rivolgere una domanda all'assistente per ottenere un'istantanea aggiornata delle proprie abitudini musicali, senza aspettare la pubblicazione del Wrapped di fine anno.

Chi può usare Talk to Spotify e quando sarà disponibile

Per il momento Talk to Spotify è ancora in fase di test. Dal 14 luglio la funzione è stata distribuita a un gruppo selezionato di utenti Spotify Premium su dispositivi iOS e Android. Non tutti gli abbonati hanno quindi già accesso al chatbot, che verrà rilasciato gradualmente. Se l'account figura tra quelli idonei, però, nella schermata iniziale dell'app compare l'opzione "Talk to Spotify", dalla quale è possibile iniziare una conversazione sia tramite testo sia con la voce. L'azienda non ha ancora comunicato una data per il rilascio globale, ma è probabile che la disponibilità venga estesa progressivamente a un numero sempre maggiore di utenti Premium nei prossimi mesi.