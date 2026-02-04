Su Google Maps e Waze diventano visibili le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi: il nuovo aggiornamento

A Milano, e in tutta Italia, si contano i giorni, anzi ormai le ore, che mancano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ci sarà venerdì 6 febbraio. Ma, anche se i Giochi non sono ancora ufficialmente iniziati, a Milano è già scattato il piano viabilità: in base alle competizioni e agli eventi che si svolgeranno in città, il Comune meneghino ha infatti previsto una serie di chiusure stradali per limitare l'impatto sul traffico. In questo articolo su Fanpage.it abbiamo raccolto tutti i divieti attivi a Milano dal 2 febbraio.

Anche se le chiusure e le aree vietate al traffico sono sempre disponibili sul sito del Comune di Milano, è verosimile pensare che molti, soprattutto i turisti o in genere chi non risiede a Milano, potrebbero non essere preparati ed essere colti alla sprovvista. Per evitare ulteriori ingorghi e disagi – a Milano sono attese infatti circa 400mila persone – anche Google Maps e Waze, due dei navigatori GPS più usati al mondo, hanno deciso di adeguarsi, mostrando in tempo reale eventuali deviazioni, strade chiuse e percorsi alternativi.

Le novità di Google in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina

In realtà, come si legge sul blog di Google, l'aggiornamento di Maps e Waze fa parte di un pacchetto di novità più ampio previsto da Google in occasione delle Olimpiadi Invernali 2026. Queste riguardano un po' tutti i suoi prodotti di punta, non solo Maps, ma anche YouTube e ovviamente la sua intelligenza artificiale Gemini.

Come cambiano Maps e Waze

Veniamo a cosa cambia su Maps e Waze: in sostanza le due applicazioni per la navigazione GPS saranno – spiega Google – saranno aggiornate con i dati e le indicazioni fornite dalle autorità locali. Questo dovrebbe permettere agli utenti che le utilizzeranno per muoversi a Milano durante le Olimpiadi di visualizzare eventuali strade o aree chiuse al traffico, oltre a consultare le informazioni aggiornate sul trasporto pubblico.

Inoltre, Google coglie l'occasione per ricordare che su Maps è possibile usare direttamente Gemini senza uscire dalla navigazione e senza utilizzare le mani, ma servendosi del comando vocale "Ehi Google" , per chiedere qualsiasi informazione su un luogo segnalato sulla mappa oppure per aggiungere un impianto sportivo al proprio percorso.

Come spiega anche il Corriere della Sera, un primo assaggio di come potrebbe apparire l'aggiornamento di Google Maps in base alle chiusure stradali previste per le competizioni, lo abbiamo avuto la sera di lunedì 2 febbraio, quando, attorno 23.30 la zona dello stadio Meazza di San Siro su Maps si è completamente colorata di rosso. Probabilmente è stato un test perché proprio a San Siro si svolgerà la cerimonia di apertura venerdì 6 febbraio. In questa area sono previste infatti diverse chiusure stradali e divieti di sosta dalle ore 21:00 del 5 febbraio alle 02:00 del 7 febbraio. L'elenco completo è consultabile sul sito del Comune di Milano.