Steven Basalari svela quanto guadagna Con Mollica o Senza: “Questo è il fatturato del 2024”

A cura di Valerio Berra

Con Mollica o Senza di Donato De Caprio non è solo una catena di panini. Insieme Amabile di Martina Strazzer e forse NewMartina di Carmen Fiorito è uno dei brand che hanno mostrato in Italia quanto possa essere efficace il marketing di TikTok. La storia di De Caprio è nota sui social. Salumiere ai Monti Lattari di Napoli ha acquisito popolarità con video e dirette che lo mostravano preparare panini. Si è staccato dal locale dove lavorava e insieme all’imprenditore Steven Basilari ha aperto la catena Con Mollica o Senza. Per ora si contano quattro attività: Napoli, Milano e Roma e una dark kitchen, sempre a Milano.

Ora Steve Basalari ha svelato con un video su TikTok il fatturato per il 2024 di tutte le attività. Solo una nota. Detto brevemente, il fatturato è il totale delle entrare. Per capire il profitto bisogna andare a vedere gli utili, cosa che si potrà fare con una visura camerale appena il bilancio delle attività sarà depositato. Nel video Basalari spiega comunque che i margini di profitto sono buoni.

Quanto hanno fatturato i negozi di Con Mollica o Senza

Fatte le premesse, Basalari procede con l’elenco delle chiusure di cassa di tutte le attività. Vi lasciamo qui l’elenco:

Dark Kitchen Milano: 222.318 euro con due mesi

con due mesi Roma: 1.118.668 euro e 225.174 euro Roma da Glovo

e Roma da Glovo Milano: 3.187.350 euro e 605.031 euro da Glovo

e da Glovo Napoli: 3.339.131 euro e 194.471 euro da Glovo

Il totale dei fatturati, stando sempre alle dichiarazioni di Basalari, sfiora quindi i 9 milioni di euro. Bilancio in crescita. Come avevamo visto con una visura camerale, nel 2023 il negozio di Napoli aveva fatturato in tutto 1.496.712 euro con 11 mesi di attività, quello di Milano 791.221 euro in tre mesi di attività.