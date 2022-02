Sony ha svelato il design di PlayStation VR2, il visore per giocare in realtà virtuale PlayStation VR2 presenta un design più elegante e sottile rispetto al modello precedente, lanciato nel 2016 per PlayStation 4. Il colore bianco predominante e le linee sinuose di visore e controller sono tutte ispirazioni a PlayStation 5 e al DualSense.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore, Sony ha svelato a sorpresa il design di PlayStation VR2, il set composto da visore e controller per giocare in realtà virtuale su PlayStation 5. A spiegare i dettagli è Hideaki Nishino, Senior Vice President e Platform Planning & Management di Sony. "Il nostro obiettivo è stato creare un visore che non solo diventerà un elemento accattivante dell’arredamento del tuo salotto, ma che ti farà immergere nel mondo dei giochi al punto di dimenticarti quasi di star utilizzando un visore o un controller", scrive sul blog ufficiale della compagnia. "Per questo motivo abbiamo prestato particolare attenzione all’ergonomia del visore e condotto test approfonditi per garantire una sensazione di comfort per più dimensioni della testa".

PlayStation VR2 presenta un design più elegante e sottile rispetto al modello precedente, lanciato nel 2016 per PlayStation 4. Il colore bianco predominante e le linee sinuose di visore e controller sono tutte ispirazioni a PlayStation 5 e al DualSense, per una perfetta sinergia tra i diversi hardware. Quanto all'ergonomia, è garantita dalla presenza di un archetto regolabile e da un buon bilanciamento del peso.

“Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d’aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria", afferma Yujin Morisawa, Senior Art Designer di Sony. "I nostri ingegneri hanno proposto questa idea per consentire la ventilazione ed evitare di far appannare le lenti quando i giocatori sono immersi nei giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo risultato e, nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata".

Altro punto di forza di PlayStation VR2 sono le prestazioni: in base a quanto riportato nel suddetto blog, il visore dovrebbe supportare una resa visiva in 4K HDR, un rendering grafico all’avanguardia e un rilevamento ottimizzato come quello interno/esterno della telecamera. Infine PlayStation VR2 presenta una configurazione a cavo singolo, per non generare impacci mentre si gioca. Al di là di tutti questi dettagli, Sony non ha dichiarato quando il set verrà lanciato, a che prezzo e che videogiochi supporterà. Maggiori informazioni si avranno nel corso del 2022.