Sky Go down oggi, problemi con lo streaming: perché non funziona e cosa sta succedendo

Problemi oggi per Sky Go, la piattaforma streaming di Sky sta segnando qualche disservizio. Le prime segnalazioni sono cominciate alle 12:45. Il down è capitato durante il match di Jannik Sinner contro Ben Shelton.

A partire dalle 12:45 di oggi, venerdì 14 novembre, il portale Downdetector ha cominciato a registrare una serie di segnalazioni legate alla piattaforma di straming SKY GO. Secondo i primi dati la maggior parte dei problemi riguarda la connessione con la tv in streaming. Su X molti utenti si stanno lamentando: “Sky Go proprio ora no! Non funziona!”. E ancora: “Ma skyGgo è down? A me non va”.

Il motivo delle segnalazioni è abbastanza facile da capire. In questo momento molti utenti sono connessi per vedere la partita di Jannik Sinner. Il campione sta giocando contro lo statunitense Ben Shelton nel torneo ATP Finals di Torino. Leggiamo tra le segnalazioni: “Non funziona l'app di Sky Go cosa potrebbe andare peggio di così? NERA”. Il numero di segnalazioni è stabile. Non accenna a diminuire.