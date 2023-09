Sei stai leggendo questo articolo da iPhone è meglio che aggiorni subito il tuo sistema operativo L’aggiornamento iOS 16.6.1 serve per correggere alcune falle nei protocolli di sicurezza. Secondo i ricercatori del Citizen Lab dell’Università di Toronto una di queste falle sarebbe stata usata dallo spyware Pegasus.

A cura di Valerio Berra

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Apple per iPhone e per iPad ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Secondo Associated Press la nuova versione dei sistemi operativi iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1 non serve solo per sistemare qualche vecchio protocollo di sicurezza. I ricercatori del Citizen Lab dell’Università di Toronto avrebbero infatti trovato una falla in questi sistemi operativi che sarebbe stata usata “attivamente” dallo spyware Pegasus, un software venduto dalla società israeliana NSO Group.

Pegasus è noto da tempo nelle cronache. In pratica è un software che consente di controllare a distanza tutti i dati che passano da uno smartphone. Ufficialmente NSO collabora con i governi e vende loro questo spyware per usarlo sugli smartphone di persone accusate di terrorismo. Meno ufficialmente il software Pegasus è tornato in molte inchieste giornalistiche che hanno ricostruito i protocolli di sorveglianza a cui sono sottoposti i dissidenti nei governi autoritari.

Nel dicembre del 2021 il Washington Post ha riportato i risultati di un’analisi forense secondo cui un’agenzia legata al governo degli Emirati Arabi Uniti avrebbe installato lo spyware Pegasus nello smartphone di Hanan Elatr, moglie del giornalista Jamal Khashoggi. L’installazione, e quindi lo spionaggio, sarebbero iniziati alcuni mesi prima dell’omicidio del marito, avvenuto nell’ottobre del 2018.

Come installare l’aggiornamento

Per installare l’aggiornamento da iPhone bisogna aprire la sezione Impostazioni, selezionare la dicitura Generali e quindi procedere con Aggiornamento Software. Una volta arrivati qui dovreste vedere iOS 16.6.1 con sopra scritto: “Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”. Cliccate “Scarica e Installa” ed è fatta.