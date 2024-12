video suggerito

Santa Lucia 2024: immagini e Gif più belle da inviare per gli auguri del 13 dicembre Venerdì 13 dicembre, si celebra Santa Lucia, la festa dedicata alla santa che secondo la leggenda portava cibo ai cristiani nascosti nelle catacombe a Roma. È una festa collegata anche al solstizio di inverno. Qui vi lasciamo una serie di Gif e immagini da scaricare e inviare ad amici e parenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La festa di S. Lucia si celebra il 13 dicembre. È un giorno particolare, di solito collegato al solstizio di inverno. Recita il proverbio: “S. Lucia è il giorno più corto che ci sia”. S. Lucia è patrona della città di Siracusa. In realtà, oggi lo sappiamo, il giorno dell’anno in cui c’è meno luce non è il 13 dicembre ma il 21 dicembre. La differenza è legata al passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano.

Vi auguriamo di passare questa festa con i vostri cari, magari in compagnia di uno dei tanti dolci tipici legati a questa tradizione. Oltre ai dolci, un buon modo di festeggiare questi momenti è quello di scambiarvi auguri, anche solo con un messaggio. Vi lasciamo qui sotto una collezione di Gif e immagini che potete scaricare gratis e inviare via WhatsApp ai vostri contatti. Se preferite potete anche pubblicare tutto sui vostri profili Instagram e Facebook.

Buongiorno e Buona festa di Santa Lucia 2024, le immagini più belle per gli auguri del 13 dicembre

Qui vi lasciamo una selezione di immagini da scaricare. Se ci state leggendo da smartphone vi consigliamo di tenere premuta l’immagine con il dito, scegliere l’opzione “Scarica” o “Download” in base a cosa dice il vostro smartphone e poi salvarla per condividerla con i vostri contatti. Vi abbiamo messo la nostra selezione: ovviamente tutte le immagini che vedete qui sotto possono essere scaricate gratis.

Le migliori Gif di Santa Lucia da scaricare gratis per gli auguri del 13 dicembre

Quelle che abbiamo raccolto qui sotto sono Gif. Si tratta un vecchio formato del web che permette di supportare piccoli video composti giusto da qualche fotogramma. Anche in questo caso basta toccare le Gif e scaricarle sul vostro dispositivo. In alternativa potete digitare S. Lucia nella barra di ricerche delle Gif del vostro smartphone. La trovate direttamente nella tastiera.