Samsung lancia i suoi nuovi smartphone pieghevoli: hanno una cerniera che risolve un vecchio problema Samsung ha lanciato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli: Samsung Z Fold 5 e Samsung Z Flip 5. Entrambi monteranno la cerniera Flex Hinge che cancellerà lo spazio che si crea fra le due parti dello smartphone quando viene piegato.

Nel febbraio del 2019 Samsung è stato il primo grosso produttore di smartphone a presentare un modello di smartphone pieghevole. Il Galaxy Fold ha introdotto la prima rivoluzione significativa nel design di questi dispositivi dal 2007. Non più uno schermo con cui interagire attraverso le dita ma un dispositivo più complesso: uno schermo pieghevole che all’occorrenza può essere aperto e diventare un tablet. Oggi a Seul l’azienda sudcoreana ha presentato la sua quinta generazione di smartphone pieghevoli, introducendo anche una tecnologia in grado di risolvere un problema.

I due smartphone lanciati sul mercato sono Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Per chiarirci. I modelli Flip sono quelli che si piegano a conchiglia, mente quelli Fold si chiudono a libro. Fold è stato il primo modello di smartphone lanciato con schermo pieghevole, Flip è quello più recente. Entrambi i modelli presentano due schermi: uno esterno e uno interno. Quello del Fold è pensato per essere usato come uno smartphone autonomo, quello del Flip serve giusto a controllare le notifiche. Anche se nei nuovi modelli è più grande che in passato.

Il ruolo della cerniera Flex Hinge

Lo Z Flip 5 ha uno schermo esterno da 3,4 pollici. Un ottimo upgrade visto che il modello Flip 4 aveva uno schermo solo da 1,9 pollici. Questo rende più semplice rispondere alle notifiche senza aprire lo smartphone. Ma non è questa la caratteristica più importante: da quando sono stati lanciati gli smartphone pieghevoli c’è sempre stato un problema nel design dello schermo. Una volta piegate le due parti dello smartphone non rimanevano mai perfettamente piatte ma lasciavano sempre uno spazio vicino alla cerniera.

Questo piccolo spessore era molto evidente nei primi modelli, con il tempo si è ridotto ma non è mai scomparso del tutto. Ora sia il Flip che il Fold montano la cerniera Flex Hinge, una struttura a doppio binario che permette allo smartphone piegato di avere un design perfettamente regolare, senza nessuno spessore tra le due parti. Non solo. Secondo Samsung questa nuova cerniera, da sempre il punto debole per questi modelli, dovrebbe resistere anche di più sia alla polvere che alle cadute.

I prezzi e la disponibilità di Samsung Z Fold 5 e Samsung Z Flip 5

Samsung Z Fold 5 e Samsung Z Flip 5 si potranno ordinare da oggi, 26 luglio. Saranno disponibili a partire dall’11 agosto.

Samsung Z Flip 5 sarà disponibile in Italia in quattro colorazioni e due tagli di memoria:

Memoria da 256 Gb al prezzo di 1.249 euro

al prezzo di Memoria da 512 Gb al prezzo di 1.368 euro

Samsung Z Fold 5 sarà disponibile in Italia con tre tagli di memoria: