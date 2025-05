video suggerito

X down oggi 24 maggio, ancora problemi con il vecchio Twitter: cosa sta succedendo e perché non funziona Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 19.00 di ieri. Durante la notte sono diminuite e anche al mattino sembrava che X avesse ripreso a funzionare correttamente. Nel primo pomeriggio di oggi, 24 maggio gli utenti hanno riscontrato di nuovo una serie di problemi sulla piattaforma. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora problemi su X, ex Twitter. Dopo il down di ieri sera, sul portale Downdetector, crescono di nuovo le segnalazioni degli utenti. Sono iniziate oggi, 24 maggio, intorno alle ore 14 e hanno superato le 1800. Non è ancora chiaro cosa sia successo, la piattaforma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Già ieri sera, 23 maggio, X aveva smesso di funzionare e non solo in Italia, sembra che abbia avuto problemi in tutto il mondo.

Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 19.00 di ieri. Durante la notte sono diminuite e anche al mattino sembrava che piattaforma avesse ripreso a funzionare correttamente, nel primo pomeriggio però gli utenti hanno riscontrato malfunzionamenti. In alcuni casi la pagina non si carica, in altri semplicemente non mostra i post e i commenti.

In Italia le segnalazioni stanno arrivando dalle principali città. Tra queste: Roma, Torino, Venezia, Napoli, Bologna, Perugia, Catania. I dati di Downdetector hanno mostrato che il problema è esteso oltre i confini nazionali. Ieri quasi 5000 utenti negli Stati Uniti hanno riscontrato problemi con X. Il 54% delle segnalazioni riguardava il sito web e il 37% l'applicazione.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti di X