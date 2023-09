Lo youtuber MrBeast ha buttato una Lamborghini in un tritarifiuti industriale MrBeast è lo youtuber con più iscritti al mondo. Negli ultimi anni ha cambiato il modo di usare questa piattaforma trasformando il suo canale in una piccola casa di produzione cinematografica.

A cura di Valerio Berra

James Stephen Donaldson è l’uomo che ha cambiato YouTube. Classe 1998, conosciuto sul web come MrBeast ha trasformato il suo canale in una casa di produzione cinematografica. Nei suoi video ha messo in scena una riproduzione di Squid Game, ha organizzato una spedizione in Antartide e ha ricreato una versione delle Olimpiadi basata su giochi alla Takeshi's Castle in cui un italiano ha vinto 10.000 dollari.

Il progetto è chiaro: milioni di dollari investiti in ogni video, milioni di dollari ricavati da branded content e visualizzazioni. In passato MrBeat aveva dichiarato di aver speso anche 4 milioni di dollari per produrre un video.

L’ultima clip pubblicata su YouTube è una raccolta di sfide senza un preciso filo logico. Ci sono tessere giganti del domino che distruggono prefabbricati, cassaforti da decine di migliaia di dollari bersagliate dall’esplosivo e una Lamboroghini distrutta da un tritarifiuti industriale. “Il più grande trituratore al mondo”, ha spiegato MrBeast. L’esisto è abbastanza scontato.

Chi è MrBeast

MrBeast ha il canale YouTube più seguito al mondo con 183 milioni di iscritti. I suoi video hanno superato i 32 miliardi di visualizzazioni totali solo su questa piattaforma. Certo, il suo stile ha ispirato molti creator che hanno provato a replicare le sue sfide senza avere i suoi mezzi e soprattutto senza avere il suo staff. Donaldson era spesso citato come punto di riferimento dai The Borderline, il collettivo di youtuber italiani coinvolti nell’incidente stradale di Casal Palocco dove ha perso la vita un bambino di 5 anni.

Il modello di Lamborghini distrutto nel video

La Lamborghini non dura molto, difficile che questo tipo di incidenti fosse previsto nei crash test. Il trituratore è abbastanza grande da accogliere tutta la vettura. In un paio di secondi il muso viene distrutto e ridotto in frammenti. Secondo la testata Carscoops, l’auto era una Lamborghini Gallardo Superleggera. Costo stimato: circa 125.000 euro. Nel video compare anche un altro bolide, sempre Lamborghini. Questa volta la sfida era diversa: un uomo, Adam, ha dovuto costruire in un tempo limitato una serie di barriere per proteggere questa vettura da venti colpi sparati da tre carri armati. Questo modello di Lambo è stato più fortunato. Tra pile di auto, muri e piscine piene d’acque è riuscita a superare il video di MrBeast solo con un po’ di polvere sulla carrozzeria.