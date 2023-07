Incidente Casal Palocco, un video immortala lo scontro tra la Lamborghini degli youtuber e la Smart Il filmato di una telecamera del Comune in via di Macchia Saponara ha ripreso lo schianto tra il Suv e la Smart in cui è morto un bimbo di 5 anni e fornisce nuovi elementi alla Procura che indaga per ricostruire la dinamica.

A cura di Teresa Fallavollita

Al vaglio degli inquirenti che indagano sul tragico scontro che il 14 giugno ha portato alla morte di un bimbo di 5 anni c’è ora un nuovo video. Il filmato – che secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è stato registrato da una telecamera di proprietà del Comune situata in via di Macchia Saponara – mostra lo schianto fatale tra la Lamborghini e la Smart.

Il video è stato messo a disposizione dal Campidoglio e avrà ora un ruolo fondamentale nella ricostruzione della dinamica dello schianto, affidata al consulente dell’accusa Lucio Pinchera, su incarico del pubblico ministero Fabrizio Tucci.

Il ruolo del nuovo video nella ricostruzione della dinamica dell’incidente

Chi ha avuto accesso al video riferisce che si vede la parte posteriore della macchina guidata da Matteo Di Pietro, youtuber dei The Borderline attualmente ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale e lesioni, qualche attimo dopo essersi immessa in via di Macchia Saponara.

Il filmato immortala gli attimi precedenti all'incidente, fotogramma per fotogramma, fino a riprendere l’impatto. È stata immortalata la macchina guidata dalla mamma del piccolo in attesa di effettuare la svolta a sinistra, con la freccia a segnalare il cambio di direzione: è l’ulteriore conferma che la Smart non ha infranto il codice della strada, tesi già precedentemente sostenuta da testimoni oculari.

Prima che si arrivi ai terribili attimi dell’impatto, però, si vede una Mercedes nera occupare lo spazio tra le due auto coinvolte poco dopo nello scontro: gli inquirenti dovranno chiarire se la presenza dell’auto scura possa aver in qualche modo compromesso la visibilità degli altri conducenti.

La folle velocità del Suv principale causa dell’incidente di Roma

Comunque, anche dovesse arrivare una risposta positiva al precedente interrogativo, resta centrale la questione dell’elevata velocità. Il Gps della Lamborghini inchioda Di Pietro: poco prima dell’impatto l’auto stava viaggiando alla folle velocità di 124 chilometri orari (invece di 60 km/h, come inizialmente sostenuto dalla difesa), raggiunti con un’accelerazione forzata nel giro di pochi secondi.

Sembrerebbe essere stata proprio l’alta velocità a non aver lasciato scampo al bimbo di 5 anni che viaggiava al fianco della mamma e della sorellina nella Smart travolta dal Suv: la piccola auto bianca è stata infatti trascinata per oltre 20 metri dopo l’impatto.

Pm e consulenti della Procura sembrano non aver dubbi in merito: se la macchina degli youtuber impegnati nella sfida social avesse rispettato i limiti di velocità, in quel tratto pari a 50 chilometri orari, probabilmente lo scontro non avrebbe causato vittime.