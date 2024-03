Chi è lo youtuber che si batterà con Mike Tyson sul ring: la storia di Jake Paul Il 20 luglio Mike Tyson si scontrerà contro Jake Paul. La leggenda del pugilato si dovrà battere con uno degli youtuber più noti negli Stati Uniti. L’incontro verrà trasmesso su Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jake Paul, classe 1997. Capello biondo, barba chiara, tatuaggi sparsi e fisico allenato. Poco più di dieci anni fa non ci sarebbe stato molto da aggiungere alla sua biografia. A partire dal 2013 è diventato uno dei primi creator nati con i social network: ha iniziato con Vine, è cresciuto con YouTube ed è diventato famoso insieme al fratello Logan, uno dei creator più noti degli Stati Uniti. Nel 2018 ha deciso di salire sul ring e dedicarsi ai combattimenti. Il 20 luglio si scontrerà con Mike Tyson.

Ufficialmente è un incontro tra pesi massimi. Meno ufficialmente la coppia di pugili è forse una delle più strane che si siano mai incontrate su un ring. Mike Tyson ha un discreto numero di titoli mondiali, la sua serie di vittorie è interrotta giusto negli anni in cui era in carcere per scontare una condanna per stupro. Tyson ha 31 anni in più di Paul e si ritirato dal ring ufficialmente nel 2005. L’incontro verrà trasmesso su Netflix.

La carriera di Jake Paul sul ring

Da bravo creator, Paul ha già cominciato a monetizzare l'attesa per questo evento. Il 7 marzo ha pubblicato un video su YouTube in cui annuncia ai suoi parenti l’incontro con Tyson. Le reazioni sono discretamente stupite anche se i contatti tra Paul e Tyson sono iniziati anni fa. Lo stesso Paul racconta che la prima volta che ha visto Tyson è stato nel 2020, quando la sua carriera come pugile era giusto agli esordi.

Leggi anche In un esperimento i topi hanno dimostrato di essere ossessionati dai selfie come gli esseri umani

Da quel momento Paul ha dichiarato pubblicamente di voler combattere contro Tyson. Alla fine l’incontro è stato organizzato. Non solo. Con la trasmissione su Netflix, Paul è riuscito anche a intercettare una tendenza segnata dalla piattaforma negli ultimi anni: investire di più negli eventi sportivi. L’incontro è stato organizzato all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Questo impianto ha una capienza da 80.000 posti.

Quello contro Tyson è di certo l’incontro più importante nella carriera pugilistica di Jake Paul ma non è il primo che lo youtuber organizza con qualche vecchia gloria del combattimento. Nella versione in inglese della sua pagina di Wikipedia c’è tutto un capitolo che riepoliga gli incontri con “Retired UFC fighters”, l’UFC è il circuito in cui combattono alcuni dei più importanti atleti di arti marziali miste al mondo. Il primo incontro con uno di questi ex campioni è stato nel 2021. L’avversario si chiamava Ben Askern: Paul lo ha sconfitto con un KO tecnico al primo round.

Il video in cui Jake Paul annuncia il combattimento ai suoi parenti