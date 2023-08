Questo strano robot potrebbe rimuovere la tua auto in divieto di sosta in pochi minuti Eastract grazie alla sua dimensione ridotta riesce ad arrivare ovunque. Funziona in modo simile ai carrelli elevatori dei magazzini, ma si sviluppa in orizzontale e quindi è in grado di adattarsi agli spazi e alle dimensioni delle auto.

A cura di Elisabetta Rosso

"Liverpool ora ha nuovi robot che ti portano via la macchina sei l'hai parcheggiata in una zona vietata" scrive un utente su Instagram, sotto appare il vdieo di una Volvo XC60 che viene portata via agilmente da uno strano robot. Si chiama Eastract ed è prodotto dall'azienda francese Multitract. Ha due ruote cingolate e un carrello orizzontale che usa per sollevare le auto. Il veicolo è telecomandato da remoto. È un incrocio tra un carroattrezzi, un carrello elevatore e un robot anti mine, ed è diventato una soluzione semplice per rimuovere le auto in divieto di sosta. Infatti lo stanno utilizzando diverse aziende come la RNW, Recovery North West, di Liverpool, nel Regno Unito.

Potrebbe essere utile soprattutto in città, dove lo spazio disponibile è limitato. Può essere difficile posizionare un carroattrezzi convenzionale davanti o dietro al veicolo se è incastrato in un'area stretta. Spesso vengono anche utilizzate le gru, che però sono ancora più ingombranti. E qui entra in gioco Eastract.

Una volta che ha sollevato la vettura si dirige verso il carroattrezzi più vicino per consegnare l'auto rimossa. Eastract è anche in grado di caricare veicoli pesanti come i Suv. In realtà robot simili sono in circolazione dal 2012, sui social infatti si possono trovare vecchi video che mostrano i piccoli cingolati in procinto di sollevare le auto da terra. Eppure sono ancora poco utilizzati dai carroattrezzi.

Leggi anche Un fluido misterioso sta fuoriuscendo dal fondale marino: possibile segnale di terremoti in arrivo

Come preleva l’auto in pochi minuti

Il robot telecomandato Eastract, grazie alla sua dimensione ridotta, riesce ad arrivare ovunque. Funziona in modo simile ai carrelli elevatori dei magazzini, ma si sviluppa in orizzontale e quindi è in grado di adattarsi agli spazi e alle dimensioni delle auto. Il robot può reggere un peso di 2.500 chili quindi è in grado di sollevare qualsiasi tipo di auto. Vengono guidati attraverso un telecomando, e le informaizone vengono inviate da remoto a Eastract che esegue i comandi per rimuovere le auto. Non c'è ancora una versione del robot in grado di svolgere tutte le funzioni in autonomia.