Questa limousine è l’auto più lunga del mondo (ha anche un eliporto) Adesso la “nuova” American Dream può essere ammirata presso il Dezerland Tourist Attractions di Micheal Dezer, a Orlando, in Florida. Oltre alla lunghezza da Guinness World Record, l’auto conta di diverse funzionalità integrate, tra cui un eliporto.

A cura di Lorena Rao

Nel 1986, la limousine "American Dream" infrangeva il Guinness World Record con i suoi 18 metri di lunghezza. Dopo anni di dimenticatoio, la storica automobile della Jay Ohrberg Star Cars è pronta a riconquistare il record, grazie una serie di lavori e restauri che hanno esteso la sua lunghezza a 30,54 metri.

Non è stata un'impresa semplice, però. Dopo il successo negli anni '80 grazie a diverse apparizioni nel cinema e nella televisione, l'American Dream ha preso per lungo tempo polvere all'interno di un magazzino nello Stato di New York. Successivamente è stata acquistata su Ebay da Micheal Dezer, che possiede il Dezerland Tourist Attractions di Orlando (Florida), per un importo non divulgato. L'uomo ha quindi chiesto la collaborazione del proprietario ad interim dell'American Dream, Micheal Manning, per iniziare il restauro e donare nuova vita alla limousine più lunga del mondo.

Per consentire il trasporto da New York ad Orlando, l'American Dream è stata divisa in un due parti e caricata su dei rimorchi. Una volta arrivata a destinazione, l'auto è finita nelle mani di studenti di riparazione di carrozzerie e di esperti di automobili, come Paul Novack e Stephen Wepprecht. Riguardo alle parti mancanti, sono state utilizzate quelle donate da Eldorados, che ha supportato il restauro.

Come detto prima, l'American Dream misura adesso oltre 30 metri di lunghezza, ha una nuova verniciatura e un nuovo set di ruote. A caratterizzarla ancor di più, vi sono una vasca idromassaggio, un campo da minigolf, un eliporto e persino una piscina con trampolino, oltre a diversi televisori, telefoni e frigoriferi. A proposito dell'eliporto, "è strutturalmente montato sul veicolo con staffe in acciaio e può contenere fino a due tonnellate", ha affermato Manning.

Attualmente l'American Dream può essere ammirata presso il Dezerland Tourist Attractions di Dezer. A causa delle sue dimensioni ingombranti, l'auto infatti non è adatta per la circolazione su strada, ma è indicata per essere messa in mostra o in esposizione.