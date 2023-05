Questa bici ha le ruote triangolari ma funziona benissimo Negli ultimi anni Sergii Gordieiev ha pubblicato sul suo canale YouTube i video di diversi modelli di biciclette realizzate direttamente da lui. Di solito si concentra sulle ruote: ne ha create alcune quadrate, altre dentate e altre ancora costruite con una serie di palline da tennis.

A cura di Valerio Berra

Sergii Gordieiev ha evidenti problemi con le biciclette. E soprattutto con le sue ruote. È un ingegnere ucraino, vive a Toronto in Canada, e nel 2017 si è iscritto a YouTube con il canale The Q. Negli ultimi anni ha dedicato buona parte del suo lavoro sulla piattaforma a ripensare al suo concetto di bicicletta, e soprattutto al concetto di routa. Sul suo canale YouTube si trovano video in cui ha provato a sostituire le due ruote della bicicletta con dei dischi dentati pronti a mordere il ghiaccio. Ha creato una bici che si muove su ruote quadrate, ruote fluorescenti, ruote fatte da palline da tennis e anche ruote spezzate che funzionano senza inceppare la marcia. Ora però Gordieiev si è spinto oltre e ha creato una bicicletta che funziona con ruote triangolari.

Il meccanismo è più semplice di quello che si può immaginare. E soprattutto funziona. Le due ruote hanno una forma di base triangolare, con i lati però un po’ bombati. Gli spigoli sono abbastanza smussati per evitare che il passaggio da un lato all’altro sia troppo duro. Anche così, in una bici normale, il ciclista tornerebbe dopo un paio di chilometri con le braccia distrutte dalle sollecitazioni. Il problema allora è stato risolto con il telaio. Le ruote sono attaccate alla parte centrale con delle componenti mobili che seguono il loro movimento. Nel video Sergii Gordieiev mostra come la sua creatura si muova serenamente su un percorso ciclabile in un parco. La cosa interessante sarebbe vedere come si muove su terreni accidenti, con buche e scalini. Zone in cui in effetti la presenza di ruote triangolari potrebbe essere addirittura utile.

Le altre bici impossibili di Sergii

Sul suo canale YouTube Sergii Gordieiev ha costruito ogni genere di bicicletta. Quella con le ruote triangolari è solo l’ultima arrivata ma la bicicletta che fino a questo momento ha interessato di più i suoi utenti ha due enormi dischi dentati al posto delle ruote. Qui il funzionamento è più semplice. Le due ruote dentate si sostituiscono alle ruote normali e la bici può muoversi in terreni ghiacciati. Ci vuole solo un po’ di equilibro. Il video di questa creazione, pubblicato nel febbraio del 2021, ha raccolto quasi 200 milioni di visualizzazioni.