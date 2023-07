Quasi 5 miliardi di persone usano i social: cosa guardiamo e perché rimaniamo incollati allo schermo La società Kepios ha pubblicato uno studio a luglio 2023 per analizzare l’uso dei social network in base alle fasce d’età e alle zone del mondo. Ha messo anche in risalto come il divario digitale limiti l’accesso alle piattaforme.

A cura di Elisabetta Rosso

Siamo 7.888 miliardi ed è molto probabile che, in questo momento, il 60.6% stia guardando un social. La società Kepios a luglio 2023 ha pubblicato uno studio, scatta una fotografia: noi e i social. Cosa guardiamo, quanto rimaniamo, quali sono le nostre piattaforme preferite e perché stiamo incollati allo schermo con il pollice che scorre in su. Partiamo dal primo dato: le persone attive sui social media sono 4.88 miliardi, (appunto il 60.6% della popolazione mondiale). La percentuale in realtà sale a 77% se consideriamo le restrizioni d'età imposte dalle piattaforme.

Per capire meglio mettiamo a confronto i numeri del 2023 con quelli dell'anno precedente. Sono arrivati sui social 173 milioni di nuovi utenti, l'aumento su base annua ha raggiunto il 3.7%. Una crescita importante, che avvicina sempre di più al record di Internet. Al mondo lo usano 5.19 miliardi di persone, i social rimangono un passo indietro, 4.88 miliardi, ma se l'aumento di utenti rimane costate potrebbero raggiungere a breve gli stessi numeri.

Le piattaforme più utilizzate dagli utenti

Il 15% della giornata lo trascorriamo sui social, tradotto in ore sono circa 2.26 al giorno. Tra le piattaforme con più di un miliardo di utenti Facebook rimane la più utilizzata, nonostante per molti sia ormai demodè. E infatti le classifiche si smontano e rimontano a seconda delle fasce d'età. Instagram per esempio è la prima per gli under 34, WhatsApp per gli over 45, mentre tra i 35 e i 44 anni la preferita è WeChat.

Leggi anche Boat jumping, cosa sappiamo della nuova sfida di TikTok e della morte di quattro persone

Kepios ha realizzato una classica generale:

Facebook ha 2.989 miliardi di utenti attivi mensilmente

di utenti attivi mensilmente YouTube ha 2,527 miliardi di utenti al mese

di utenti al mese WhatsApp ha almeno 2 miliardi di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili Instagram ha 2 miliardi di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili WeChat ha 1.319 miliardi di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili TikTok 1,081 miliardi di utenti ogni mese

di utenti ogni mese Snapchat ha 750 milioni di utenti attivi mensilmente

di utenti attivi mensilmente Douyin (抖音) ha 730 milioni

Telegram ha 700 milioni di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili Kuaishou (快手) ha 654 milioni di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili QQ (腾讯QQ) ha 597 milioni di utenti attivi mensili.

di utenti attivi mensili. Sina Weibo (新浪微博) ha 593 milioni di utenti attivi mensili

di utenti attivi mensili Twitter 564 milioni

Pinterest ha invece 463 milioni di utenti attivi mensili

KEPIOS | La classifica dei social più utilizzati al mese

Perché usiamo i social

Il 48.6% della popolazione ha spiegato che usa i social per rimanere in contatto con gli amici e la famiglia, seguono poi il desiderio di occupare il tempo libero (37.3%), vale soprattutto per i giovani under 24, leggere nuove storie (34.6%), ma anche seguire i propri idoli e influencer (20.1%). Ogni social poi viene utilizzato in modo diverso per esempio gli utenti di Facebook spesso entrano sulla piattaforma per messaggiare con gli amici o i familiari, Instagram invece con il suo formato a vetrina è perfetto per la condivisione di foto e video, TikTok è usata soprattutto per scoprire video divertenti, e Twitter per rimanere aggiornati sulle notizie.

KEPIOS | La classifica dei social più utilizzati al mese

Accessi selettivi: il divario digitale nel mondo

Lo studio si concentra anche sulla distribuzione dei social nel mondo. Dai dati raccolti risulta che nell'Africa orientale e centrale solo una persona su 11 usa i social media, in India, invece, una persona su 3. Anche i tempi di utilizzo variano, e infatti i giapponesi trascorrono meno di un'ora al giorno, i brasiliani 3 ore e 49 minuti. Oltre alle dinamiche culturali che incidono sia sull'uso dei social sia sul tempo di permanenza, c'è anche un altro fattore da considerare: il divario digitale.

Se infatti affianchiamo ai dati di Kepios altri numeri diventa più semplice capire perché in alcune parti di mondo i social vengono usati da una persona su 11. Nel 2023 in Africa, che ha una popolazione di 884 milioni, solo 4 milioni di utenti possono accedere a internet. È il continente con il più grande divario digitale dovuto alla mancanza di infrastrutture. Il report delle Nazioni Unite, pubblicato nel 2022 ha rivelato invece che ci sono ancora oltre 2,9 miliardi le persone in tutto il mondo che non possono connettersi al web. E questo non può che riflettersi sull'uso e la possibilità di accesso ai social.