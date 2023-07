Quanto costa accendere il condizionatore nel 2023: il confronto con i consumi del 2022 Nel 2022 accendere il condizionatore in casa era un problema. I costi dell’energia erano schizzati alle stelle ed erano oltre quattro volte più alti di quelli che sono adesso. Adesso la spesa è diventata più sostenibile. In questo articolo abbiamo fatto un confronto tra i prezzi del 2022 e del 2023 per capire come è cambiato quest’anno il costo del consumo del condizionatore.

A cura di Valerio Berra

Saranno molti i condizionatori accesi in Italia. Nei prossimi giorni la temperatura superficiale nel nostro Paese dovrebbe raggiungere i 50° centigradi. Ricordiamolo, questa misura indica la reale quantità di energia irradiata dal pianeta ed è più elevata di quella misurata dai termometri che invece analizzano l'aria. Un livello che spingerà molti a cercare un po’ di fresco. Forse anche con un po’ più di leggerezza rispetto alla scorso anno. Nell’estate del 2023 i costi dell’energia elettrica sono quasi quattro volte più bassi rispetto all’estate del 2022 e questo permetterà di risparmiare anche sul costo dei climatizzatori. Con una premessa. Come abbiamo già spiegato su Fanpage.it, la temperatura a cui impostare il condizionatore non dovrebbe mai scendere sotto 24° centigradi.

La differenza del costo dell’energia dal 2022 al 2023

I costi dell’energia elettrica variano a seconda degli abbonamenti. Per il confronto fra i costi previsti per l’energia abbiamo preso in considerazione il prezzo medio del PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Secondo le tabelle fornite dal portale luce-gas.it nel giugno del 2022 il prezzo medio del PUN era 0,271 euro al kilowattora (€/kWh). Nel luglio del 2022 è salito a 0,444 €/kWh mentre nell’agosto de 2022 è arrivato a 0,543 €/kWh. Il valore è sceso fino ad arrivare ai minimi registrati nel mese di giugno 2023: 0,105 €/kWh.

Quanto costa il consumo del condizionatore nel 2023

In base al modello di condizionatore cambiano anche i costi dei consumi. Per capire quanto consuma il vostro dovete guardare l’etichetta energetica: è qui che vengono indicati tutti i dettagli su questi elettrodomestici. L’etichetta è divisa in tre settori: in quello centrale trovate tutte le sette classi energetiche disponibili e poi l’indicazione della classe energitica del vostro elettrodomestico. L’etichetta energetica è obbligatoria per i modelli venduti dopo il 2013. Da qui sapere quanti kilowattora vengono consumati per ogni giorno.

Facciamo un esempio. Immaginiamo che il vostro condizionatore consumi un Kwh. Se lo tenete acceso quattro ore arriverete ad utilizzare circa quattro Kwh. Con i prezzi al PUN parliamo quindi di 0,42 euro per quattro ore di utilizzo. Ricordiamolo, questo è un calcolo conservativo: a questo dato si deve aggiunge anche il costo del servizio che varia da operatore a operatore. Senza contare che i condizionatori di classe energetica più bassa possono consumare più energia.

Quanto si risparmia sull’utilizzo del climatizzatore rispetto al 2022

La differenza dei costi dei climatizzatori tra il 2022 e il 2023 quindi è molto netta. Se nell’agosto del 2022 quattro ore di condizionatore potevano costare fino a 2,17 euro (sempre tendendo conto solo del PUN), oggi siamo a 0,42 euro. Spalmiamolo sul mese: se nel 2022 tenevamo acceso il condizionatore tutti i giorni per quattro ore, a fine mese arrivavamo a spendere 67,33 euro. Nel 2023 invece tenendolo acceso le stesse ore arriveremmo a spendere 13,02 euro. Una differenza netta di 54,31 euro.