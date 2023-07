A quale temperatura impostare il condizionatore in estate? Scegliere la temperatura giusta a cui impostare il condizionatore è difficile: bisogna tenere conto di una serie di parametri. I più importanti sono la differenza di temperatura con l’esterno e il rispetto delle soglie minime: meglio non scendere mai sotto i 24°.

A cura di Valerio Berra

Scegliere non è semplice. Con l’arrivo dell’estate e delle temperature sempre più roventi c’è la tentazione di abbassare il condizionatore fino ai limiti delle sue possibilità. Forse rientrare da una giornata estiva e mettersi sotto il condizionatore regolato a 18° può sembrare un buon rimedio ma fra tutte le scelte che potete fare, questa non è quella più saggia. Abbassare troppo la temperatura del condizionatore può diventare un problema per la salute, senza contare l’inquinamento e le spese per l’energia elettrica. Un condizionatore fissato a temperature troppo basse rischia di provocare tosse, raffreddore e dolori muscolari. Per impostare la temperatura giusta c’è una serie di piccole regole da seguire.

Come impostare la temperatura del condizionatore in estate

Per capire quale temperatura impostare bisogna tenere conto innanzitutto del modello di condizionatore. Di solito la differenza principale fra vecchi modelli e nuovi modelli sta nella possibilità del condizionatore di essere attivato via app. Nei vecchi modelli il condizionatore viene regolato da un telecomando o direttamente da una serie di comandi che si trovano sul dispositivo. In quelli nuovi invece è possibili connetterli al WiFi di casa e utilizzare un’app.

L’uso dell’app non è un banale, per due motivi. Il primo è che ci permette di vedere subito non solo i gradi interni alla casa ma anche il livello di umidità che c’è nell’aria. Il secondo è che possiamo impostare il condizionatore prima di entrare in stanza, così da evitare quel passaggio in cui arriviamo a casa, avvertiamo subito caldo, teniamo il condizionatore al minimo e abbassiamo subito la temperatura, magari dimenticandoci poi di sistemarla.

A quale temperatura impostare il condizionatore nelle notti estive

Sulla temperatura consigliata a cui impostare il condizionatore non c’è molto margine di manovra. Il portale del Ministero della Salute consiglia di tenerlo tra i 24° e i 26°. Mai meno. Gennaro D’Amato, pneumologo e allergologo che per 30 ha lavorato come primario all’ospedale Cardarelli di Napoli aveva suggerito a Fanpage.it di non scendere mai sotto questa soglia. Temperature tra i 18° e i 20° sono considerate una “follia”. È importante però tenere conto anche della temperatura esterna. La differenza non deve mai essere superiore agli 8°, un valore da consideri come picco massimo. La cosa migliore sarebbe stare sulla soglia tra i 5° e i 6°.

Come utilizzare il climatizzatore nel modo corretto

L’estate scorsa, con i prezzi dell’energia elettrica alle stelle, tenere acceso il condizionatore per tutta la notte poteva essere impegnativo anche dal punto di vista economico. Adesso è una scelta più accessibile ma comunque sconsigliata. Il professor Gennaro D’Amato suggerisce in estate di tenere le finestre aperte e spegnere in condizionatori. Se proprio diventasse necessario azionare i condizionatori di notte, il consiglio è quello di non andare a letto subito dopo aver fatto la doccia. Prima è meglio asciugarsi completamente.