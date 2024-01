Volete sapere quanto sarà calda la prossima estate? Ecco cosa sta succedendo in Australia Le temperature oscilleranno tra i 40 e i 50 gradi. Gli esperti hanno raccomandato di prendersi cura delle persone vulnerabili, degli anziani, dei bambini e delle donne incinte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

THE WEATHER NETWORK | Temperature estreme in Australia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dall'altra parte del mondo, in Australia, è piena estate, e un'ondata di caldo estremo sta alzando le temperature. Le città oscillano tra i 40 e i 50 gradi, e tempeste di supercelle stanno lasciando intere regioni senza elettricità. Paraburdoo, a 1.500 chilometri a nord di Perth, ha raggiunto i 48 gradi, secondo il Bureau of Meteorology (Bom). Il preside della BoM, Dean Narramore, ha spiegato che la regione di Pilbara sta registrando ondate di calore estreme, con temperature che vanno dai 48 ai 49 gradi. Non solo. "Le condizioni molto calde e secche combinate con venti meridionali e una forte brezza marina da ovest a sud-ovest porteranno a pericoli di incendio elevati", ha spiegato il Bom. Quello che sta succedendo in Australia mostra come gran parte della terraferma sarà soggetta a un innalzamento delle temperature, ha aggiunto Narramore.

Le proiezioni dei modelli climatici non lasciano ben sperare sui record che ci attendono in futuro a causa del riscaldamento globale. Il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre, come dimostrano i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio del clima. "I gas serra sono a livelli record. Le temperature globali sono a livelli record. L’innalzamento del livello del mare è a livelli record. Il ghiaccio marino antartico è ai minimi storici. È una cacofonia assordante di dischi rotti", ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) Petteri Taalas, aggiungendo che "queste sono più che semplici statistiche".

Il caldo estremo in Australia

Sulla costa orientale, Sydney, ha raggiunto i 37 gradi, la base aerea di Holsworthy 38,5. A nord ovest invece le temperature sono salite oltre i 40, l'aeroporto di Marree ha toccato i 42,6 gradi. Nella regione del Queensland, a sud-est, le temperature dovrebbero oscillare tra i 30 e i 40 gradi nei prossimi giorni. Il governo ha raccomandato di prendersi cura delle persone vulnerabili, degli anziani, dei bambini e delle donne incinte.

Leggi anche La neve sta scomparendo per colpa nostra: un nuovo studio mostra dove ne abbiamo persa di più

Le autorità stanno monitorando le città di Bowen, Birdsville, Brisbane Metropolitan Area, Beaudesert, Boonah, Gladstone, Ipswich, Woorabinda e Yeppoon. Gli esperti suggeriscono di cercare un posto fresco, una biblioteca, o un centro commerciale, e di rimanere se possibile in casa."Chiudete le finestre e le tende all'inizio della giornata per tenere il calore fuori casa. Se disponibili, utilizzare ventilatori o condizionatori per mantenere la calma".

La tempesta di supercelle

A Kalgoorlie, invece, è saltata l'elettricità dopo una tempesta di supercelle, un temporale caratterizzato al suo interno dalla presenza di un mesociclone, ossia di una bassa pressione in rotazione attorno a un minimo barico. Sono tempeste che hanno più probabilità di generare un tornado. C'è anche stato un problema con i due generatori di gas che avrebbero dovuto fornire energia di riserva a Kalgoorlie, i residenti della città quindi sono rimasti senza elettricità e aria condizionata. Le autorità hanno dichiarato che indagheranno sul caso.