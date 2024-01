Quanti follower ha guadagnato Jannik Sinner sui social dopo la vittoria all’Australian Open Classe 2001, Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open, un traguardo che lo ha portato fra i migliori atleti italiani nella storia di questo sport. Oltre a crescere nei titoli, e nei montepremi, Sinner sta crescendo anche sui social: una ricerca della società di analis Arcadia mostra tutti i dati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Di certo i social non sono il suo traguardo più importante ma anche qui i risultati ci sono. Il 28 gennaio Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open, portando a casa il primo Slam della sua carriera. Classe 2001, Sinner è entrato una cerchia molto ristretta di tennisti italiani. Gli unici che hanno vinto un torneo di questa sono Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Ha guadagnato un montepremi considerevole. Ma Sinner ha segnato anche un’impennata notevole sui social.

Secondo una ricerca della società di analisi Arcadia, negli ultimi 28 giorni Sinner ha guadagnato solo su Instagram 608.000 follower, portandolo in questo momento ai 2 milioni di follower totali. Arcadia registra un leggero aumento anche su X (fu Twitter) ma il numero di follower è aumentato solo di 30.000. Certo, il social acquistato da Elon Musk non è esattamente la piazza più frequentata del web.

Quanto sono cresciuti i follower di Sinner

La crescita verticale di follower nell’ultimo mese è notevole ma qualche segnale di interesse era arrivato anche prima. Nel novembre 2023 Jannik Sinner ha partecipato alle ATP FInals a Torino, il torneo di tennis in cui giocano i primi 8 tennisti del ranking ATP. Secondo il portale Not Just Analytics a fine ottobre Sinner non aveva ancora superato il milione di follower. Da inizio novembre ha cominciato a crescere e in tre mesi i suoi follower sono raddoppiati.

Con la crescita di queste settimane Sinner ha superato Matteo Berrettini, fisso a 1,7 milioni di follower. E ha superato anche Daniil Medvedev, suo rivale proprio alla finale dell’Australian Open. Al momento Sinner è ancora lontano da Novak Djokovic, il campione serbo ha ceduto il passo a Sinner durante la semifinale degli Australian Open ma su Instagram conserva i suoi 14,3 milioni di follower. Sopra tutti Rafa Nadal: 20,9 milioni di follower.