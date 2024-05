Qualcuno ha comprato il dominio TeleMeloni.it: scherzo o mossa strategica?

video suggerito

26 Maggio 2023. La Rai sta cambiando. Prima si dimette Fabio Fazio, poi Lucia Annunziata. Una formula comincia a farsi spazio sui social. Fiorello sceglie di farla esordire proprio sulla televisione pubblica. In un intervento a Viva Rai 2! commenta così quello che sta succedendo: “Ma non è mai cambiato niente. Adesso è TeleMeloni. C’è il governo di destra e quelli di destra mettono quelli di destra, c’è un governo di sinistra e quelli di sinistra mettono i loro di sinistra, è sempre stato così… Ognuno fa il suo orticello”.

Nemmeno il tempo di digerire la dichiarazione che qualcuno il giorno dopo decide di trasformare lo spunto in un’idea un po’ più concreta. Il 27 maggio del 2023 qualcuno ha deciso di acquistare i domini Telemeloni.it e Telemeloni.com. Al momento entrambi gli indirizzi sono vuoti ma lo spazio è stato preso.

Le parole di Giorgia Meloni su TeleMeloni

A un anno dalla battuta di Fiorello in Rai, Telemeloni è diventata una formula ben radicata per commentare i nuovi assetti della Rai decisi dal governo guidato da Giorgia Meloni. Il 25 maggio però questa battuta ha fatto il salto di specie. È stata usata direttamente dalla premier nella sua rubrica social “Gli appunti di Giorgia”.

“Eccomi qui con una nuova puntata degli Appunti di Giorgia che però ho deciso di ribattezzare TeleMeloni, perché l’unica TeleMeloni che esiste è questa. Tutto il resto sono fake news di una sinistra che essendo abituata a occupare la televisione pensa che gli altri siano come lei”.

Dopo questo esordio il logo Telemeloni rimarrà per tutto il video sotto gli Appunti di Giorgia. Chiariamolo, non è un grande investimento. Per bloccarle un nuovo dominio bastano pochi euro all'anno. Il problema al massimo è acquistare da un privato un dominio che già è posseduto da qualcuno.

Perché acquistare un dominio

Dalle informazioni rese pubbliche dal portale Who.is possiamo vedere solo la data in cui è stata acquistato il dominio Telemeloni.it. Tutto il resto è schermato. Non ci sono dati su chi l’ha acquistato, né sul nome, né sulla società. Al momento il dominio è vuoto. Come da prassi poi, è stato bloccato sia il dominio .it che .com. La segnalazione è arrivata dall'agenzia Arcadia, poi verificata da Fanpage.it. Nota curiosa. Il dominio scade giusto oggi. Verrà rinnovato?

WHO.IS | I dati sul dominio TeleMeloni.it

Le ipotesi alla base dell’acquisto possono essere due. Il dominio può essere stato bloccato direttamente dal team di Giorgia Meloni, magari per lanciare in futuro di un web tv dedicata alla premier in cui ospitare format dedicati alle attività di governo. D’altronde il web ha già cambiato parecchio la comunicazione politica. Giusto nei giorni scorsi Meloni ha partecipato al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante.

La seconda ipotesi è che si tratti semplicemente della furbata di qualcuno che ha acquistato il dominio sperando di rivenderlo al team di Meloni o di caricarci qualche contenuto satirico. Giusto nell’aprile del 2023 la società di comunicazione Marketing Toys aveva acquistato il dominio opentomeraviglia.it per far notare che nessuno aveva pensato di bloccare un sito per la campagna pubblicitaria basata sulla Venere Influencer.

Ancora adesso andando sul dominio opentomeraviglia.it compare una pagina con scritto: “Tranquilli, ci abbiamo pensato noi di Marketing Toys”. Un altro caso simile si è verificato nel novembre del 2021 quando era circolato la notizia che Fedez avesse acquistato il dominio fedezelezioni2023.it. Nessuna velleità politica, era solo una mossa di marketing per il lancio dell’album Disumano.