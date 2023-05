Perché tenere la cover dello smartphone mentre lo ricarichiamo danneggia la batteria La fascia migliore in cui far lavorare il vostro smartphone è tra gli 0° e i 35°. Fuori da queste temperature la batteria del dispositivo rischia di rovinarsi troppo velocemente. Un altro buon consiglio è quello di non ricaricare i dispositivi per tutta la notte.

A cura di Valerio Berra

Per quanto la tecnologia degli smartphone stia continuando ad avanzare, c’è una componente che da un punto di vista strutturale è sempre rimasta praticamente la stessa: la batteria. L’energia che permette di funzionare a tutti i servizi contenuti nello smartphone viene conservata da una batteria agli ioni di litio che più viene utilizzata, più si degrada. L’invecchiamento della batteria è un fattore contro cui non si può fare molto. Capita a qualsiasi modello. L’unica cosa che si può fare per tamponare il danno è adottare una serie di comportamenti che rallentano il crollo delle performance. Uno di questi è non caricare mai lo smartphone con la cover avvolta attorno al dispositivo.

Perché togliere la custodia del telefono prima di caricarlo

Alla fine è tutta una questione di temperatura. Per garantire le performance migliori e una migliore durata nel tempo, le batterie al litio hanno bisogno di lavorare in una fascia compresa tra gli 0° e i 35°. Non è una linea netta, e spesso varia da dispositivo a dispositivo, ma questa indicazione serve a chiarire la fascia in cui dovreste cercare di tenere sempre i vostri dispositivi, smartphone e tablet. Quando lo smartphone viene ricaricato la temperatura del dispositivo si alza. Il rischio di tenere la cover in questa fase è quello di impedire al dispositivo di disperdere calore attraverso la scocca del telefono, scambiandolo quindi con l’ambiente circostante o con la superficie su cui è poggiato.

Gli altri consigli per allungare la vita alla batteria dello smartphone

Ormai molti telefoni hanno degli strumenti di diagnostica nel sistema operativo che permettono di verificare lo stato di salute della batteria. Con il tempo infatti la batteria perde la sua capacità: una ricarica del 100% fatta dopo un anno di utilizzo non sarà efficiente come la stessa ricarica fatta il giorno in cui l’abbiamo acquistato. Il primo consiglio per conservare la carica è quello di evitare gli estremi: non ricaricarlo e non scaricarlo mai troppo. Una buona fascia in cui stare è quella che va dal 30% al 70% della carica. Proprio per questo c’è anche un secondo consiglio. Non lasciate il telefono in carica tutta la notte.

Kevin Purdy di iFixit aveva rilasciato al New York Times una buona metafora per capire cosa succede se si vuole caricare troppo un telefono: “È abbastanza facile riempire una spugna quando è secca facendola diventare satura d’acqua. Ma cercare di forzare una spugna quasi satura ad assorbire le ultime gocce di liquido richiede una certa pressione e probabilmente lascia più liquido accumulato sulla superficie”.