Perché non è vero che Berlusconi “ha battuto tutti i record del mondo su TikTok” 8,5 milioni di visualizzazioni sono un buon tesoretto, soprattutto per essere un contenuto su politico. Eppure è un dato lontanissimo da quelli dei video più visti al mondo.

A cura di Valerio Berra

“Il mio primo video su TIkTok ha battuto tutti i record precedenti nel mondo: ha raggiunto 8 milioni e mezzo di persone che l’hanno guardato”. Così Silvio Berlusconi ha celebrato il suo successo su TikTok alla trasmissione di Rai 1 Porta a Porta. La clip è stata ripubblicata su piattaforma dedicata ai video brevi nella giornata di ieri, sempre dal profilo ufficiale di Silvio Berlusconi, che ha aggiunto: “Sono numeri che fanno pensare quindi ho deciso di mandare ogni giorno una pillola piccola su TikTok rivolgendomi ai giovani, soprattutto ai giovani più giovani che sono il 60% degli ascoltatori su TikTok”.

Senza dubbio 8,5 milioni sono un dato rilevante per il primo video pubblicato su TikTok, anche se come abbiamo spiegato la conversione dei follower di questa piattaforma in voti non è esattamente immediata. Molta dell’attenzione che si è concentrata su Silvio Berlusconi è dovuta anche al suo “effetto meme”. Nonostante questo, i numeri di Berlusconi sono lontanissimi da qualsiasi definizione di “record”, anche restando in Italia.

I dati sui video più visti da profili italiani

Guardando i profili italiani è facile trovare chi ha totalizzato numeri migliori di Berlusconi. L’italia infatti ospita Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo che nelle scorse settimane è diventato anche per la burocrazia un cittadino italiano. Con i suoi 149 milioni di follower, per lui è facile raggiungere con un video un’audience molto ampio con una sola clip. L’ultimo video pubblicato da Khaby si è portato a casa quasi 19 milioni di visualizzazioni e 4,2 milioni di like in meno di 24 ore. Si tratta di un montaggio con una serie di immagini della Regina Elisabetta II accompagnate con un mashup musicale che si conclude con Kings&Queens di Ava Max.

I dati suoi video più visti al mondo

Vista la fluidità della piattaforma, non è facile tenere una classifica aggiornata con tutti i dati dei video più visti al mondo. Il più citato nelle classifiche è il video di Zach King che si muove a bordo di una scopa voltate. L’effetto, corredato dalla musica della colonna sonora di Harry Potter è molto realistico. Per realizzarlo però Zach non ha avuto bisogno della magia: è bastato uno specchio e uno skateboard. Il video ha superato le 2,2 miliardi di visualizzazioni e ha quasi raggiunto i 19,6 milioni di like.

Scorrendo la classifica dei video più visti ci sono altri esempi di clip che hanno abbondantemente superato il miliardo di visualizzazioni. Dalle complesse transizioni natalizie di James Charles, 1,7 miliardi, alla sezione di nascondino girata sempre da Zach King, 1,1 miliardi di visualizzazioni, passando per il video che ha portato Bella Poarch nell’Olimpo della vitalità: quello in cui muove a tempo il viso sulle note di “M to the B” di Millie B.

I dati suoi video dei politici in Italia

Quello di cui invece si può vantare Berlusconi è di aver pubblicato il video con più visualizzazioni su TikTok tra i principali leader della campagna elettorale. Scorrendo i video dai profili ufficiali degli altri candidati infatti si possono vedere come i più visti raggiungano a stento la metà dei numeri del leader di Forza Italia.

Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno raggiunto il loro risultato migliore con il primo video: Calenda ha superato le 600 mila visualizzazioni, Matteo Renzi è arrivato poco oltre il milione. Matteo Salvini può segnare due video attorno a 4,4 milioni di visualizzazioni mentre Giorgia Meloni arriva a 3,2 milioni di visualizzazioni. Giuseppe Conte si ferma poco sotto Meloni: il suo video più visto è arrivato a 2,9 milioni di view.