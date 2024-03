Perché nei supermercati le persone ora pesano le uova di Pasqua In base al peso dell’uovo si può intuire la sorpresa che ci sarà all’interno. L’obiettivo principale è quello di trovare Son Goku nelle uova di Pasqua Kinder ma la caccia si sta aprendo anche ad altre sorprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Son Goku, versione Super Sayan Blu. Peso: 272 grammi. O almeno, secondo diversi account TikTok è questo il peso che dovrebbe avere l’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa con dentro l’action figure di Goku, il protagonista della serie Dragon Ball di Akira Toriyama. Con la morte del suo autore, avvenuta il 1° marzo per un ematoma subdurale acuto, questa sorpresa è diventata ancora più ambita.

Secondo il sito ufficiale di Kinder le sorprese nella serie Dragon Ball possono essere tre: Son Goku, Vegeta o Jiren. Tutti questi personaggi arrivano da Dragon Ball Super, l’anime che racconta gli eventi successivi alla fine della serie originale di Akira Toriyama.

Il metodo per trovare la sorpresa che si vuole è semplice. Il peso dell’uovo di cioccolato è di 150 grammi. Ogni sorpresa ha un peso diverso e quindi per sapere che sorpresa c’è dentro a ogni uovo basta usare la bilancia che di solito si trova nei supermercati nel reparto frutta e verdura. La caccia principale riguarda i personaggi di Dragon Ball ma la tecnica si sta diffondendo anche per altre sorprese.

I supermercati vietano di pesare le uova

Sui social ora circolano anche cartelli esposti da supermercati in cui viene vietato di pesare le uova di Pasqua. Ma possono farlo? Massimiliano Dona, avvocato esperto dei diritti dei consumatori ha spiegato che i supermercati possono vietare di usare la bilancia del reparto frutta e verdura per pesare cose che non siano frutta e verdura.

I motivi possono essere vari, dai rischi igienici alla possibilità di creare code. Quello che invece non possono vietare è permettere che il cliente pesi i prodotti che vuole acquistare. Se volete essere sicuri di trovare esattamente la vostra sorpresa quindi la cosa migliore è portarvi un bilancino da casa.

KINDER | Le sorprese di Dragon Ball Super

Quanto pesano i personaggi di Dragon Ball nel Kinder GranSorpresa

Non esiste una versione ufficiale del peso di ogni sorpresa. Diversi account TikTok hanno cercato di ricostruirlo pesando bancali di uova. La differenza è davvero minima. In linea generale la sorpresa più leggera è Vegeta, quella più pesante Jiren. Goku si trova esattamente a metà. A livello di grammi la proporzione dovrebbe essere: Vegeta 255 grammi, Goku 272 grammi e Jiren 275 grammi.