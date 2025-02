Perché Meta sta costruendo un cavo sottomarino che unisce i cinque continenti

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Si chiama Project Waterworth e sarà il cavo sottomarino più lungo al mondo. Meta, proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato che sta lavorando al progetto da 10 miliardi di dollari per connettere il globo. Il cavo infatti sarà lungo 50.000 chilometri e una volta completato collegherà i cinque continenti.

Meta in realtà è già proprietaria di 16 reti sottomarine, tra queste il cavo 2Africa che circonda il continente collegando 33 paesi con 46 punti di atterraggio in Africa, Europa e Asia.

L'infrastruttura è però in parte finanziata da Telecom Egypt, China Mobile International, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Vodafone e West Indian Ocean Cable Company (WIOCC). Project Waterworth sarebbe invece la prima rete di cavi sottomarini che appartiene interamente all'azienda. Un'infrastruttura dedicata per gestire in modo autonomo il traffico dati in tutto il mondo.

Il progetto Waterworth

Il cavo avrà punti di sbarco negli Stati Uniti, Brasile, India, Sudafrica e altre regioni chiave. Meta utilizzerà 24 cavi di coppia in fibra. L'infrastruttura sarà posizionata a una profondità di circa 7.000 metri, l'azienda utilizzerà tecniche di sepoltura avanzate in aree di faglia ad alto rischio per proteggere l'infrastruttura e prevenire da possibili incidenti.

Il progetto ha ricevuto anche l'approvazione ufficiale in un comunicato congiunto firmato da Stati Uniti-India. Come si legge nella nota: "Sostenendo una maggiore connettività dell’Oceano Indiano, i leader hanno anche accolto con favore l’annuncio di Meta di un investimento pluriennale multimiliardario in un progetto di cavi sottomarini che inizierà a funzionare quest’anno”.

Sempre in riferimento al progetto Waterworth si legge nel documento congiunto: “L’India intende investire nella manutenzione, riparazione e finanziamento di cavi sottomarini nell’Oceano Indiano, utilizzando fornitori di fiducia”.

A cosa servirà il cavo sottomarino di Meta

Meta è rimasta vaga sugli obiettivi del cavo sottomarino. In un post sul blog ha però spiegato: “Comunicazione digitale, esperienze video e transazioni online, sono i principali obiettivi del cavo a sottomarino".

Il vicepresidente dell’ingegneria di Meta Gaya Nagarajan ha poi aggiunto. “Il progetto Waterworth sarà un investimento pluriennale multimiliardario per rafforzare la scala e l’affidabilità delle autostrade digitali del mondo aprendo tre nuovi corridoi oceanici ad alta velocità e con la connettività necessaria per guidare l’innovazione dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo”.