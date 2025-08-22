Ora WhatsApp ha una soluzione per quando non puoi rispondere: la nuova segreteria telefonica

Tra le Beta di WhatsApp è comparsa una nuova funzione. Il nome esteso è Voice Message For Missed Calls: serve per inviare subito un messaggio vocale quando un contatto non risponde alla nostra telefonata. Di fatto è una nuova versione della segreteria telefonica.

Come una segreteria telefonica, ma più comoda. L’ultima funzione su cui sono al lavoro gli ingegneri di WhatsApp promette di aiutare chi si perde qualche telefonata di troppo. L’idea è quella di ripensare alla segreteria telefonica. O almeno. Così sembra da una nuova funzione che è stata avvistata dai redattori di WABetaInfo, il portale che analizza le versione Beta dell’app. La nuova funzione è stata diffusa il 21 agosto scorso. È stata trovata nella Beta di WhatsApp per Android 2.25.23.21. Il nome esteso della funzione è Voice Message For Missed Calls. Il funzionamento è semplice.

Quando chiamiamo qualcuno su WhatsApp ma non otteniamo riposta con questa funzione ci permette di registrare subito un vocale che comparirà al destinatario insieme alla notifica con la chiamata persa. Certo. Anche ora se non riusciamo a contattare un utente possiamo mandargli un messaggio vocale ma in questo modo il passaggio dovrebbe essere più automatico.

Quando arriverà la nuova funzione su WhatsApp

Le funzioni tratta sul blog WABetaInfo arrivano soprattutto dalle Beta, le versioni dei software che vengono distribuite per la sperimentazione ma non sono ancora integrate nell’app ufficiale. Come al solito quindi non è detto che queste funzioni entrino effettivamente nel codice dell’app. L'ultimo caso che abbiamo visto è quello di una funzione per controllare chi guarda il nostro Stato di WhatsApp.

Come avere tutti gli aggiornamenti ufficiali di WhatsApp

Negli ultimi mesi WhatsApp ha cominciato a mandare avvisi ai propri utenti quando arrivano nuovi aggiornamenti. Se non volete perdervi le nuove funzioni il consiglio è quello di tenere l’app aggiornata. Potete controllare di tanto i tanto dal vostro app store o, più semplicemente, potete impostare la funzione di aggiornamento automatico su WhatsApp. Ricordatevi, per sicurezza, di tenere sempre aggiornato anche il vostro sistema operativo, così di evitare problemi di compatibilità.